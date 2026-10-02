La F1 torna a Sepang e in gara sarà fuoco totale? Tra incognite e novità Ferrari è in testa, ma la pista (non) parla chiaro

Sepang è come un tavolo da poker a cui si sono seduti tutti i top team per la prima volta in stagione. Ferrari, Red Bull, McLaren e Mercedes, tutte in lizza per prendersi il GP che si corre in Malesia ma che fa capo al Bahrain. E l’unica certezza al termine del venerdì è che tutte hanno lavorato sul passo gara più che su quello da qualifica, considerata la grande incognita gomme in vista del GP di domenica.

L’asfalto è ruvido, le monoposto scivolano e il grip è bassissimo, al contrario dell’usura. Fanno tutti fatica ed è per questo che i tempi di fine giornata contano relativamente: in testa c’è la Ferrari di Charles Leclerc, seguita dalla Red Bull di Isack Hadjar e dalla McLaren di Lando Norris. Poi Max Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell e Kimi Antonelli, ottavo. Uno in fila all’altro, attaccati, nonostante programmi di lavoro piuttosto differenti tra loro.