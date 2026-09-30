Ferrari conferma Vasseur e liquida Horner, o forse no: la manovra di Arrivabene e Binotto è sempre pronta

La Ferrari ha ribadito la propria fiducia in Frederic Vasseur, ma guardando agli ultimi avvicendamenti al vertice forse non basta. Lo ha fatto tramite un incontro con la stampa italiana, mettendo in chiaro come tutti i rumors scoppiati dopo le dichiarazioni di Christian Horner al Times, “La Ferrari è un sogno”, o ancora, “È l’unica squadra in cui lavorerei senza avere quote azionarie”, non hanno alcun significato. In pratica, sarebbero soltanto bombe sparate dall’ex boss di Red Bull come aveva sottolineato a caldo proprio Vasseur a Baku, liquidando la questione con un “Cerca lavoro ovunque” nonostante l’evidente fastidio.

La questione non si è placata e così i vertici di Maranello hanno deciso di intervenire. “Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla Scuderia e alla sua leadership”, è stato spiegato durante un incontro come riportato da Motorsport.com. “Molti si saranno chiesti perché non abbiamo risposto prima: semplicemente perché speravamo che queste cose finissero. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c’era e continua ad esserci”.