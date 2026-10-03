Le fatiche della Mercedes in Malesia spiegate bene da Kimi Antonelli, che prima sbaglia e poi dà uno schiaffo a George Russell: “La pista non aiuta, ma in gara sarà meglio”

Per quell’errore spiegato con grande lucidità c’è rammarico, ma anche la consapevolezza di aver fatto quasi il massimo: “È stato un peccato prendere il track limit. Sinceramente ho avuto molto sottosterzo e ho cercato di tenerla dentro, ma non è bastato. È un peccato perché mi sono ritrovato un po’ più sotto pressione. Il giro in Q3 non è un giro che fai al 100%, perché vuoi comunque tenerti un pelino di margine per non commettere errori e portare a casa un tempo”, ha raccontato una volta arrivato nel paddock a Sky Sport F1.

“Sono comunque sorpreso del fatto che sia bastato per la quarta posizione, che diventa terza con la penalità di Hadjar. Credo però che oggi, con una qualifica normale e senza errori, la seconda o al massimo la terza posizione in pista sarebbe stata il nostro risultato reale, anche perché Max era decisamente troppo veloce per noi”, aggiunge. Sono cinque i decimi a separarlo sotto la bandiera a scacchi dall’olandese, pesanti, che sorprendono soprattutto perché lo scorso weekend era stata la Mercedes a dominare.

In Malesia, però, è arrivato un nuovo pacchetto di aggiornamenti ancora tutto da comprendere, il che richiede tempo, molto più che due sessioni buone in pista considerata la portata dei cambiamenti. Lo si è capito da subito e, in qualifica, il cronometro non ha fatto sconti: “Abbiamo fatto fatica con il bilanciamento, non è stato facile. Dobbiamo ancora capire bene come funzioni questo pacchetto, perché credo che questo weekend, in generale, fossimo un po’ fuori dalla finestra di utilizzo ideale”.