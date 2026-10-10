Torna la Serie A, ma il campionato è già finito? L’Inter di Chivu sogna la fuga entro la prima pausa del 7 novembre (ma la Roma di Gasperini potrebbe comportarsi da vera outsider)

La Roma di Gasperini è la vera outsider? Probabilmente sì, ma nel testa a testa di fine settembre, i giallorossi, pur in vantaggio di due gol, hanno subito fin troppo nel secondo tempo, rischiando addirittura di perdere. La sensazione che ci ha trasmesso la partita è che quando l’Inter cambia marcia lascia il vuoto dietro di sé. Il Como? Benissimo finora, ma il doppio impegno settimanale potrebbe farsi sentire nelle gambe e il gioiello di Fabregas dimostra di dover fare ancora un piccolo step prima di trasformarsi in cigno. È una questione di status, di saper volare molto alto senza il rischio di precipitare. E la caduta di Frosinone è suonata come un campanello d’allarme. Poi ci sono Juve e Milan, le nobili decadute, eterne incompiute in crisi di identità e risultati. Nonostante il tanto rumore sul mercato, gli arrivi di Woltemade, Lucumi, Ramos, Moreira, Gila e molti altri, le continue rivoluzioni e le promesse, paiono lontane dallo standard di continuità dell’Inter. Spalletti e Amorim hanno un compito arduo e il sentiero di fronte è ancora piuttosto lungo e tortuoso. Resta il Napoli, intristito da un inizio zoppicante e un’estate che non ha portato novità nel parco giocatori. Il nome forte è Massimiliano Allegri, ma i recenti risultati raggiunti dal tecnico livornese non sono incoraggianti. Il test alle dipendenze di De Laurentis è tra più difficili che potessero capitargli, c’è fiducia nella voglia di rivalsa di uno dei big del calcio italiano dopo il crollo con il Milan e il fallimento dell’ingresso in Champions League. Le basi per fare bene ci potrebbero essere, la rosa a sua disposizione è la stessa che aveva costruito Conte per provare a bissare lo scudetto e fare bene in campo internazionale, senza però riuscirci. La piazza è calda e paziente, però non ci sarà molto tempo per imboccare la strada giusta.