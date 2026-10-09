“Sono senza cervello, guardassero i Teletubbies e non la F1”: Toto Wolff sbotta a Singapore, altro che Antonelli favorito (e le qualifiche Sprint gli danno ragione)

L’austriaco attacca, con un quadro della situazione ben chiaro nella sua mente: “Purtroppo questa è la deriva presa dai social media oggi: le persone si nascondono dietro uno schermo e attaccano. C’è tantissima polarizzazione e a volte, leggendo ciò che scrivono, lo trovo persino esilarante”. Non possiamo che immaginarlo seduto su un divano e con X aperto sul cellulare, sorridente dopo aver letto tutti i tweet contro di lui: “Questa gente contribuisce davvero al mio intrattenimento quando insulta me o la squadra. A quanto pare sarei Satana, quindi sì: nel complesso è persino divertente”.

Non poteva però non chiudere in bellezza: “Davvero, non ho alcuna comprensione né rispetto per chi si inventa queste cose. Invece di guardare la F1, dovrebbero guardare i Teletubbies o Topolino”. Qualche minuto più tardi però si ritorna sulla questione e, a questo punto, l’austriaco utilizza un aneddoto del suo passato per chiarire da dove nasce la sua idea di gestione della squadra: “Ricordo che quando ero un completo debuttante mi imbattei in Alain Prost sulla griglia e gli chiesi perché le cose fossero andate così male tra lui e Senna. Mi rispose che la causa risiedeva nel fatto che non sapessero mai quali fossero le reali intenzioni del team: una volta ti sentivi il preferito del momento e due mesi dopo avevi l’impressione che le manovre politiche ti stessero penalizzando. Mi sono ripromesso di mantenere sempre l’equilibrio e non è stato facile con Lewis e Nico all’epoca”.

Un concetto che vale anche per Antonelli e Russell, entrambi figli - sportivamente parlando - della Mercedes. “L’integrità sotto questo aspetto è fondamentale per me e i piloti lo sanno. Abbiamo Kimi da quando aveva 11 anni; è parte integrante del team ed è bellissimo vederlo crescere e lottare per il titolo a un’età così giovane. Dall’altra parte c’è George, che è con noi da quando ne aveva 17 e per il quale provo grande affetto ed empatia. Siamo vicinissimi: trascorriamo del tempo insieme anche fuori dalla pista, andiamo a prendere il caffè o in palestra insieme. Ecco perché è piuttosto fastidioso che certi squilibrati, che non hanno alcuna idea di come funzionino i rapporti umani, escano con accuse di questo tipo”.