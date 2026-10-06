Ma quindi, quand’è che Kimi Antonelli può vincere il Mondiale 2026 di F1? I numeri prima di Singapore (con Russell ultimo in griglia) parlano chiaro

Inevitabilmente, già dal dopo gara si è iniziato a parlare di possibili match point e la cosa interessante è che a Kimi non servirebbe nemmeno vincere. Gli bastarebbe restare stabilmente nelle prime posizioni, così da spegnere prima le speranze di Ferrari e McLaren e poi quelle di Russell. I conti si possono fare già adesso: anche se George vincesse tutte le gare da qui alla fine, all’italiano basterebbero due secondi posti a Singapore tra Sprint e gara, un terzo e cinque quarti per diventare campione.

I giochi non potranno chiudersi già a Singapore, visto che Qatar e Abu Dhabi resteranno in calendario come confermato dal presidente di F1 Stefano Domenicali. Il primo match point, sulla carta, è Austin, nel weekend del 23-25 ottobre. Servirebbero però due settimane quasi perfette: doppietta a Marina Bay, almeno un sesto posto in Texas e un passo falso di Russell, fuori dalla top 7 o addirittura a zero. Molto più realistico pensare a Messico o Brasile, dove Antonelli può arrivarci gestendo l’ampio vantaggio fin qui accumulato.

Nella cavalcata verso un eventuale primo titolo mondiale, c’è poi un altro alleato: il ritiro di Russell a Sepang, più pesante dei quindici punti persi. Per sostituire il motore rotto sulla sua W17, infatti, la Mercedes monterà una nuova power unit a Singapore, la quinta della stagione, sforando il limite di quattro. Il risultato è la partenza dal fondo della griglia domenica, mentre la Sprint del sabato non ne risentirà.