La F1 ci ricasca, qualifiche falsate a Singapore coi piloti che si infuriano: “Metà vetture con più motore delle altre”. E alla fine Verstappen mantiene una pole “col giallo” (senza penalità)

E invece a sbagliare è stata la direzione gara. Durante la sospensione, l’overtake mode, cioè la modalità che in qualifica permette di usare tutta l’energia disponibile, era stata disabilitata. Alla ripartenza, per una dimenticanza dei commissari, nessuno l’ha riattivata. Quando se ne sono accorti, la modalità è tornata disponibile per 27 secondi prima di essere disattivata di nuovo. In quella finestra minuscola, chi era nel proprio giro buono ha avuto più spinta in rettilineo, mentre gli altri si sono trovati con un motore più debole del normale.

I piloti l’hanno capito subito, anche mentre guidavano. Alla radio, a George Russell hanno risposto che il problema riguardava le impostazioni della FIA e la stessa spiegazione è arrivata a molti altri. Isack Hadjar si è lamentato per la scarsa potenza nel suo ultimo tentativo, mentre le Mercedes e le Audi, nel penultimo giro, sono andate più lente sul rettilineo verso Curva 7 per poi andare molto meglio sul finale di giro.

Appena sceso dalla sua vettura, il più duro di tutti è stato Carlos Sainz, ultimo in classifica, che pur ammettendo di aver avuto problemi ai freni ha tuonato: “Metà delle macchine ha fatto il giro con un motore mezzo secondo più veloce delle altre. C’è stato un altro problema software e stavolta noi siamo stati dalla parte sbagliata. Per qualche motivo la FIA, come in Malesia, non ha deciso di fare equità sportiva ed è stata contenta di far fare le qualifiche a metà delle macchine con più potenza dell’altra metà. Sono un po’ confuso sul perché lo sport continui a fare cose diverse a seconda di chi è fuori in Q1 o al primo giro”.

Una precisazione, però, va fatta. I dati disponibili non mostrano che la Williams abbia perso terreno in rettilineo rispetto alle rivali dirette, seppur la FIA abbia ammesso che l’errore ha inciso sulle prestazioni delle macchine.