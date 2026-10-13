Avete visto lo spot di Report senza Ranucci? Noi sì e lo abbiamo fatto analizzare dallo scrittore Fulvio Abbate: “Un messaggio chiaro all’ex conduttore. Una centuria umana in sua assenza”

Si sappia altrettanto che il vicino Nanni Moretti non ha mai pranzato nel nostro bistrot. Un primo sentore di illegalità perpetrata dall’esercente indica la presenza della neonata nella lista degli antipasti. Nel resto del “menu” narrativo c’è l’accusa di strage riferita proprio al titolare Lavitola: una bomba piazzata mesi addietro sotto casa di Sigfrido Ranucci, a Pomezia, rivendicata in seguito dallo stesso amico Valter. Gli esecutori, presto intercettati e assicurati alla giustizia, appaiono assimilabili ai “soliti ignoti”, così come figurano nel poster che ogni pizzeria “al taglio” o “a portar via” di Roma mostra alle pareti. Valter e Sigfrido che non hanno fatto mai mistero della loro amicizia, comprovata anche fotograficamente… Un Ursus di colore definito sulla stampa “factotum” di Lavitola, tal Gomes Clesio Tavares, al momento in Camerun, e non c’è modo o volontà che torni nel Belpaese per testimoniare. E ancora “l’idea-regalo” della bomba-“dono d’amore” nella prospettiva che questi, Ranucci, potesse assurgere al ruolo di goleador del “campo largo” anzi “larghissimo”, sbaragliando la concorrenza dei populisti alle prossime elezioni. Così da sondaggio richiesto segretamente da Lavitola a più soggetti ignari. Lavitola, dal palmarès di “furfante” matricolato, con un carico penale che lo ha visto già in carcere per circa quattro lunghi anni, ampiamente riconosciuto. Sempre Valter che rispondendo alle preoccupazioni di Sigfrido, pronto a dissociarsi dalla stretta amicale, assume toni melodrammatici degni di Mario Merola: “Ranucci mi offende ma era ed è il mio migliore amico. Sono dispiaciuto che Sigfrido possa aver pensato che abbia organizzato l'attentato”. Per poi aggiungere: “Non vorrei che il Signore, visto che sono cattolico, mi stesse facendo pagare quello che feci a Gianfranco Fini con la casa di Montecarlo. Quando costruii su un documento falso, legando fatti veri, un documento che fu impossibile da smentire perché nel frattempo lo stato caraibico di Saint Lucia era intervenuto, su mia spinta, con delle informative sulla casa di Montecarlo rendendo tutto impossibile da smentire”.