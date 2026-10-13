L’avvocato di Fabrizio Corona Ivano Chiesa a fuoco su Garlasco: “Bisogna andare a vedere il dato grezzo. La gente non crede più alla giustizia. Napoleone? Una persona perbene”

“Buongiorno, in molti mi chiedono cosa ne penso della questione di Garlasco”. Comincia così il video in cui l’avvocato Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, interviene sugli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi. “Evidentemente, se le cose sono andate così, è una cosa di una gravità inaudita. Hanno ragione i colleghi difensori a essere molto arrabbiati”, dice Chiesa, che da qui trae tre “insegnamenti”. Il primo riguarda la fiducia nella giustizia: “Queste cose fanno malissimo alla giustizia, all’immagine della giustizia. La gente non ci crede più, e quindi sono cose che non devono accadere”. Il secondo è un riconoscimento al procuratore di Pavia, Fabio Napoleone: “L’ho detto mille volte, è una persona perbene, un bravissimo magistrato e un uomo coraggioso, perché ha tirato fuori queste cose. Onore a lui”. Il terzo riguarda il metodo. “Se ho capito bene, questa faccenda è saltata fuori perché hanno potuto avere accesso ai dati grezzi”, cioè, spiega, ai dati originali e non a quelli elaborati attraverso perizie e consulenze. Secondo Chiesa è una lezione che vale per “avvocati, difensori, pubblici ministeri e anche giudici”. Lui la collega al tema delle chat criptate, di cui si sta occupando: “Sono mesi che grido che voglio il dato grezzo, cioè le chat in originale. Mi ha ascoltato finora solo un giudice, quello di Imperia”. E conclude: “Le intercettazioni bisogna sentirle, non basta leggere le trascrizioni. Delle chat non bastano le copie, bisogna vedere gli originali. Facciamo meglio di quanto abbiamo fatto finora”.