Delitto di Garlasco: Garofano (non) risponde al TG1 e la Muscio evita Giletti? Uno parlerà (o almeno così ha detto)

Cambiano le stagioni, invecchiano i protagonisti, ma le conseguenze di un’indagine condotta con i piedi restano tutte lì, ben visibili, ad imperitura memoria di come lo Stato sappia complicarsi la vita da solo. O di come – sapientemente - scelga di non vederci chiaro smettendo di guarda a Chiara. Il "fascicolo bis" aperto dalla Procura di Pavia, inutile girarci intorno, è un tappeto sollevato. Solo che sotto non c’era solo la polvere nascosta lì per anni, ma pure l’epicentro di un terremoto che a quasto punto non potrà non arrivare. L’ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano, ai microfoni del TG1 ha provato a rispondere senza risponder,e tirando in mezzo “le bugie di Alberto Stasi” e ribadendo di non aver nulla da temere nella convinzione dell’ottimo operato suo e dei suoi collaboratori. E’ un’intervista di qualche giorno fa e nel frattempo da quel tappeto è venuta fuori altra polvere.