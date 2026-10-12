Omicidio David Rossi: luci e ombre raccontano di un uomo con una borsa in vico Monte Pio, parlano i Ris di Roma in Commissione d’inchiesta

Gli stessi quattro minuti che, secondo il consulente della Commissione, il tenente colonnello Adolfo Gregori, rappresentano il tempo necessario per abbandonare l’ufficio di Rossi e raggiungere quella posizione, senza correre. Non è da escludersi che quella persona fosse uno degli stessi aggressori di Rossi, considerando che, secondo la ricostruzione della Commissione, a spingere il manager della comunicazione del Monte fuori dalla finestra sarebbero state almeno due persone, come emerso anche dalla precedente simulazione effettuata presso l’Università del Foro Italico di Roma, il 28 settembre scorso. La tecnologia di scansione 3d adoperata dal RIS ha permesso ai militari di ottenere una rappresentazione fedele di quanto era visibile nel vicolo e, dunque, di stabilire con precisione quali fossero i punti dai quali era possibile osservare il corpo di Rossi senza essere inquadrati dalla telecamera di sicurezza. Il tutto partendo dall’accertamento di quante auto fossero transitate nell’ora di registrazione del video. Durante queste verifiche è stato notato che le luci delle vetture che svoltavano da via dei Rossi in via del Refe Nero illuminavano la parte iniziale del vicolo per ben dodici volte. Le particolarità dei dettagli in movimento rendono chiaramente visibile un’ombra antropomorfa proiettata sulla parete di marmo bianco in fondo a vicolo Monte Pio. L’ombra di una persona con una borsa appoggiata alla gamba. I militari del RIS hanno inoltre accertato l’esistenza di sette aree cieche, dalle quali sarebbe stato possibile osservare il corpo esanime di David Rossi senza essere ripresi dalla telecamera. L’analisi ha riguardato, in particolare, la fascia oraria dalle 20:04 alle 20:14, quando compare il soggetto nel campo visivo della telecamera. Dopo quell’evento, non passarono più auto da via dei Rossi. Il comandante Zomparelli ha anche spiegato alla deputata Valentina D’Orso, componente della Commissione, il significato delle luci rosse proiettate contro lo stesso muro di vicolo Monte Pio. Nessuna auto parcheggiata in retromarcia: semplicemente i fanali posteriori rossi delle vetture in transito, che compaiono proiettati sul muro sempre nella stessa posizione a causa della particolare conformazione delle pareti che delimitano il vicolo.