Elogio della patata. Dall’Amica Chips di Rocco Siffredi all’opera di Polke con foto del nazista

Lealtà? Quale lealtà? A chi e soprattutto a cosa? Temo che l’interrogativo sia rimasto inevaso. Chissà però se su questo nodo afferente all’etica abbiano pensato di rispondere i titolari, i custodi, i responsabili del “Potato Museum”, organizzazione non-profit che si dedica allo studio della storia e soprattutto all'influenza sociale di un tubero che incanta persone e luoghi, dove è custodita una cospicua collezione di oggetti legati alla patata raccolti in ogni parte del mondo; il museo, sappiatelo, ha sede ad Albuquerque, New Messico, USA. Va da sé che la patata è riuscita a dimorare manieristicamente, forse come omaggio all’idea stessa di umile sostentamento per le classi subalterne, frutto gratuito della terra, anche nell’arte. Da Arcimboldo a Van Gogh, tra le sue opere di quest’ultimo figurano in modo persistente infatti titoli esemplari: “Contadini che seminano patate” (1885), “Contadine che raccolgono patate” (idem), “Natura morta con cesto e patate” (idem), “Natura morta con patate e tegame” (idem), “Piatto di portata con patate”(1888). Più religiosamente assorta è semmai l’evocazione della patata che appare nell’“Angelus” di Jean–Francois Millet (1858-1859). Basta raccogliere patate! Adesso è giunto il momento della preghiera, è il sottotesto simbolico dell’opera. Così fino a Sigmar Polke, straordinario artista tedesco che non meno ha lavorato sui significanti simbolicamente suprematistici cari alla Germania. Questi, Polke, nel 1969, presenta un’opera intitolata “Apparat, mit dem eine Kartoffel eine andere Kartoffel umkreisen kann”, (Apparecchio che permette a una patata di orbitare attorno a un'altra patata). La Patata, e qui la maiuscola, temo, sia d’obbligo, assodato il carattere metaforico del tutto, credo figurasse anche nel suo lavoro presentato al padiglione tedesco di una Biennale d’Arte veneziana di trent’anni orsono: il nostro tubero tra la riproduzione della moneta da 1 marco, posta all’ingresso, in cima al portone, e subito accanto un’immagine fotografica ufficiale di Joseph Goebbels, scattata nel padiglione progettato da Albert Speer nel 1938, lo stesso anno in cui furono promulgate le leggi razziali. Infine, in un angolo, tornando ai giorni della caduta del Muro, un mucchio di patate, lì come autobiografia primaria della Germania stessa. Quanto a me, ho perfino indossato un omaggio di Polke sempre alla patata: una t-shirt bianca, avuta in dono da Mario Schifano, dove la Cosa era presente con effetto fotomeccanico, retino fotografico, bianco e nero, assenti i toni grigi, come altrove accade con l’effigie di Che Guevara, solo che sul tessuto non appariva il “Guerrillero heroico”, semmai, non meno paradigmaticamente, il nostro tubero. “Uber halles” su ogni altra possibile immagine. La patata, nella storia, tira davvero.