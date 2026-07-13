Non c'è pace per Pamela Genini, dopo il vilipendio del cadavere anche quello della memoria. Il macabro film dei suoi ultimi respiri va in onda in udienza

Per Pamela Genini e i suoi familiari più stretti la sofferenza non accenna a fermarsi. E come potrebbe, per una morte così violenta, improvvisa, crudele. Il suo corpo è stato oltraggiato una prima volta, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, in quell'appartamento di via Iglesias dove settantasei coltellate hanno interrotto la sua vita. È stato oltraggiato una seconda volta dopo la morte, quando qualcuno avrebbe asportato la testa dal suo cadavere per chissà che strano motivo. E ora, in aula, Pamela viene oltraggiata una terza volta: nella memoria. All'udienza contro Gianluca Soncin, ex fidanzato accusato dell'omicidio, è andato in onda un macabro film. Le riprese, provenienti dalla bodycam indossata da un poliziotto quella sera, mostrano il corpo di Pamela in una pozza di sangue, Soncin ancora con il coltello in mano, e soprattutto i suoi ultimi respiri. Il momento esatto in cui smette di vivere, proiettato in aula su un maxi-schermo. Era davvero necessario?

Certo, quelle immagini servono alla Corte per stabilire se Soncin abbia davvero opposto resistenza ai soccorsi, oppure se, come sostiene la difesa, l'imputato abbia collaborato. Ma rimane un sottofondo di macabro voyeurismo nel mostrare a tutti, giornalisti presenti e parenti della vittima compresi, quelle immagini. E ci si chiede allora dove sia il confine tra diritto alla prova e pornografia del dolore.