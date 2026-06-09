Pamela Genini, l'amica Elisa Bartolotti a MOW: “Non ho presentato io Gianluca Soncin a Pamela”

Ha poi raccontato come sarebbe andato davvero l'incontro tra la vittima e il suo futuro carnefice. Tutto inizia a capodanno del 2024, Pamela si era separata dal suo ex fidanzato Andrea Lunghi un mese prima, dopo una convivenza durata anni. "Per non lasciarla sola l'ultimo dell'anno, l'avevo invitata a Monte Carlo, dove mi trovavo con il ragazzo che frequentavo all'epoca", racconta Elisa Bartolotti. "Quel giorno Pamela, un po' per gioco, aveva chiesto alla mia frequentazione se avesse un amico simpatico da presentarle. Nel giro di poco tempo ha ricevuto il contatto di Soncin, che preciso non era lì presente con noi, ma si trovava nella sua casa di Cervia. Nei giorni successivi hanno iniziato a scriversi per messaggio, prima su Instagram, poi su Whatsapp ed è iniziata una frequentazione. Poi le cose sono degenerate".