Sedici aziende di trasporto fallite in circa trenta giorni. È il conto che arriva dagli Stati Uniti, dove tra fine agosto e inizio settembre altrettante compagnie di autotrasporto hanno avviato procedure di Chapter 7 o Chapter 11, quattro solo in Texas, più un fornitore di consegne per Amazon in Florida schiacciato dai costi operativi. In alcune aree il gasolio ha superato gli 8 dollari al gallone, al punto che il governatore texano Greg Abbott ha dichiarato lo stato di emergenza e ha permesso temporaneamente l'uso su strada del diesel agricolo colorato, quello esentasse. Le cause sono un mix noto: domanda stagionale di distillati, scorte basse, il conflitto in Medio Oriente che spinge greggio e raffinati, e soprattutto noli fermi da anni, che impediscono di scaricare i rincari sui clienti.

E in Italia? Il prezzo diesel, da noi, non è mai stato un argomento leggero, e vi avevamo già spiegato perché il gasolio è arrivato a costare più della benzina. Oggi il sorpasso è netto. Lunedì 12 ottobre, secondo i dati Staffetta Quotidiana, il gasolio self sulla rete stradale costava in media 2,252 euro al litro, contro i 2,036 della benzina; in autostrada 2,271. La media nazionale comunicata al MIMIT dai circa 22.000 impianti dava il diesel self a 2,242 euro e il servito a 2,378. Il 9 ottobre l'Osservatorio del MIMIT segnava 2,258. Piccoli cali, certo. Ma su livelli altissimi. Il price cap da 2,19 euro tiene a fatica. Eni ha fissato dal 28 settembre un tetto di 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio su circa 4.000 impianti, inizialmente per 30 giorni, mentre IP e Q8 si sono mosse con tagli e limiti propri. Poi, il 6 ottobre, è finito lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio: l'aliquota è tornata a 672,90 euro ogni mille litri. Eni ha alzato il prezzo e il giorno dopo l'ha ritoccato al ribasso a 2,21 euro, comunque sopra il tetto. Giorgia Meloni, dal vertice Med9 di Spalato, ha detto che il governo ha circa 160 milioni per nuovi tagli e che la scelta «dipende anche dalla tenuta del price cap». Tradotto: lo Stato aspetta che siano le compagnie petrolifere a tenere giù il prezzo. Secondo Codacons, il gasolio resta 52,1 centesimi sopra il livello precedente al conflitto in Iran, +30,2%.