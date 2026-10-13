Nel momento più basso (in borsa) Stellantis sgancia l’Alfa Romeo Cuorerosso, la concept che non andrà mai in produzione ma dice tutto delle prossime Alfa. Anche che il V6 non è morto

Ci sono concept che servono a vendere un'auto e concept che servono a vendere un'idea. Cuorerosso appartiene alla seconda categoria, e Alfa Romeo lo dice senza giri di parole: non è l'anteprima di un modello di serie, è il manifesto di come saranno le prossime Alfa. L'ha svelata a Parigi, nel padiglione 4 di Porte de Versailles, dentro una presenza Stellantis enorme, con 60 prodotti e 9 concept. Delle altre novità del gruppo, dal ritorno della Multipla alla Citroën 2CV elettrica, vi abbiamo già parlato. Questa però è un'altra storia, perché per Alfa Romeo il problema non è mai stato fare auto belle. È stato spiegare perché comprarle oggi, quando tutti fanno SUV elettrici che si somigliano.

Il nome, prima di tutto. "Cuore" e "Rosso", due parole che da sole sono già il marchio: il rosso della passione e delle corse, il cuore come legame tra l'auto e chi la guida. Lo aveva annunciato Alfa a fine settembre, quando ancora l'auto era coperta da un telo (Stellantis Media). Un nome che sembra scritto da un ufficio marketing e invece, una volta vista la macchina, funziona. Perché la macchina è una coupé quattro posti lunga 4,7 metri, larga quasi due (1.980 millimetri) e alta appena 1,33, con un passo di 2,93 metri e un peso dichiarato di 1.750 chili (Motorionline). Il Centro Stile ha lavorato al contrario rispetto al solito: dopo una o due settimane di schizzi è passato subito al modello 3D, trattando l'auto come un unico blocco da scolpire, senza ruote, vetri o dettagli. Il risultato è un profilo a cuneo fatto di superfici continue, che finisce con la coda tronca, uno dei segni più riconoscibili della storia Alfa. Quella coda non è solo nostalgia: insieme al diffusore basso integrato vale un Cx di 0,28.