La lezione monumentale di Max Verstappen in Brasile, da 21esimo a 2° con anche la macchina scassata: “Potevamo persino fare di più”

Inarrestabile. Partire dalla ventunesima posizione della griglia di partenza poteva essere un problema per chiunque, ma non per Max Verstappen che in Brasile ha realizzato un’altra delle sue magie. Secondo al traguardo, per certi versi persino amareggiato per non essere riuscito a prendere Lando Norris che il GP se l’è portato a casa, precedendo l’olandese e Isack Hadjar. Una Maxterclass tra pista bagnata, umida, asciutta e poi di nuovo bagnata quando, negli ultimi dieci giri, la pioggia è tornata a farsi copiosa.
Il secondo gradino del podio se l’è preso tra un sorpasso e l’altro approfittando di ritmo indiavolato, soprattutto nella prima fase di gara con gomma intermedia. Basti pensare che, dopo nemmeno cinque giri, Max si trovava già in Top 10 e con la McLaren di Oscar Piastri nel mirino, ottavo al quarto passaggio. Due giri dopo, una volta sverniciato l’australiano passa anche Albon, prendendosi la sesta posizione. Il resto, lo guadagna poi tra pista e pitstop fino alla terza posizione. Il gradino più basso del podio però non basta e, al giro 38, arriva l’ordine di scuderia nei confronti di Isack Hadjar, fino a quel momento davanti a lui. Il francese non si oppone e lo lascia sfilare, cedendogli la sua seconda posizione.
La corsa alla vittoria, al netto di grossi colpi di scena che non arrivano, è impossibile. Norris è davanti di parecchio, oltretutto con lo stesso ritmo dell’olandese se non addirittura superiore. E infatti, le posizioni rimangono invariate fin sotto la bandiera a scacchi. Max sorride, ma c’è anche altro: “Sono molto felice del secondo posto, ma allo stesso tempo so che c’era molto di più in palio se la vettura fosse stata in buone condizioni”, racconta ai media presenti a Interlagos.
Il punto è proprio questo. Verstappen ha fatto una rimonta da fuoriclasse con una macchina che non era a posto. E l’ha fatta senza nemmeno partire bene. Ad ammetterlo è lui stesso: “Ho avuto un tempo di reazione molto lento al via perché stavo impugnando male la frizione, quindi ho dovuto reagire al limite ed è stato un mio errore. Nelle prime tre curve sono stato un po’ sfortunato, c’era un ingorgo con tre o quattro vetture che mi bloccavano”.
Poi si è scatenato. “Nel giro di due passaggi volavo letteralmente sulle altre macchine, quasi a ogni curva. Avevamo molto più grip rispetto alla media del centro gruppo e tutto è accaduto molto velocemente”. È questa la parte più significativa del suo capolavoro in pista: “Quando parti così indietro devi cercare di superare chi hai davanti il prima possibile. Il primo stint è andato davvero molto bene, siamo rientrati subito in Top 10 e il passo non era affatto male”.
Un rimontone come da tradizione in Brasile, visto quante volte gli è capitato. E in quasi tutte c’è stato lo zampino della pioggia, come ad esempio nel 2016, nel 2024 e nel 2025. Sul bagnato si possono inventare traiettorie diverse ed è questa possibilità che, anche stavolta, gli ha permesso di fare la differenza: “Hai qualche opportunità in più per superare, è una pista che aiuta molto il correre sia con la pioggia che con l’asciutto. Devi sentirti a tuo agio con la macchina per poter rischiare un pizzico in più ed è qualcosa che qui con me ha sempre funzionato bene. Questa pista è sempre stata gentile con me fin da quando ho iniziato a correrci e a volte le cose scattano in modo più naturale rispetto ad altri tracciati”.
71 giri da fenomeno non senza difficoltà, comunque. “Non appena sono passato alle slick, ho accusato una quantità estrema di sovrasterzo nelle curve ad alta velocità, il che ha reso la macchina super difficile da guidare”. E la situazione non è migliorata nemmeno quando la pioggia è tornata, sul finale: “Ho fatto praticamente la maggior parte della gara con una macchina che non era a posto. Anche sulle intermedie, la risposta era il giorno e la notte rispetto al primo stint, a dimostrazione che qualcosa non andava”.
Stanno qui tutte le sue capacità da fuoriclasse, capace di fare magie soprattutto quando le cose non vanno. Questa, è solo l’ultima delle sue dimostrazioni: basti pensare a quanto vicino è andato dal conquistare il titolo la passata stagione, quando al rientro dalla pausa estiva a separarlo dalla vetta c’erano più di cento punti. Eppure, alla fine lui un modo per stupire lo trova sempre nonostante quel pizzico di amarezza finale, simbolo della sua fame da cannibale vero. Nel 2027, se Red Bull si dimostrerà all’altezza, ne vedremo delle belle.