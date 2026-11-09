La lezione monumentale di Max Verstappen in Brasile, da 21esimo a 2° con anche la macchina scassata: “Potevamo persino fare di più”

La corsa alla vittoria, al netto di grossi colpi di scena che non arrivano, è impossibile. Norris è davanti di parecchio, oltretutto con lo stesso ritmo dell’olandese se non addirittura superiore. E infatti, le posizioni rimangono invariate fin sotto la bandiera a scacchi. Max sorride, ma c’è anche altro: “Sono molto felice del secondo posto, ma allo stesso tempo so che c’era molto di più in palio se la vettura fosse stata in buone condizioni”, racconta ai media presenti a Interlagos.

Il punto è proprio questo. Verstappen ha fatto una rimonta da fuoriclasse con una macchina che non era a posto. E l’ha fatta senza nemmeno partire bene. Ad ammetterlo è lui stesso: “Ho avuto un tempo di reazione molto lento al via perché stavo impugnando male la frizione, quindi ho dovuto reagire al limite ed è stato un mio errore. Nelle prime tre curve sono stato un po’ sfortunato, c’era un ingorgo con tre o quattro vetture che mi bloccavano”.

Poi si è scatenato. “Nel giro di due passaggi volavo letteralmente sulle altre macchine, quasi a ogni curva. Avevamo molto più grip rispetto alla media del centro gruppo e tutto è accaduto molto velocemente”. È questa la parte più significativa del suo capolavoro in pista: “Quando parti così indietro devi cercare di superare chi hai davanti il prima possibile. Il primo stint è andato davvero molto bene, siamo rientrati subito in Top 10 e il passo non era affatto male”.