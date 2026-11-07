Pensate ancora che i piloti di F1 siano pagati per nulla? Allora andatevi a riguardare il Q1 (e le qualifiche) di Interlagos, tra diluvio e traversi

Le qualifiche a Interlagos sono appena terminate. A prendersi la pole position è Lando Norris, il migliore prima che un secondo acquazzone si abbattesse sul tracciato, costringendo i piloti a tornare ai box e a scendere dalle rispettive vetture a metà della Q3. Alle sue spalle un furioso George Russell che, proprio quando aveva il giro della pole in mano, ha ascoltato il suo muretto - che gli diceva di rallentare - e poi non ha più avuto occasione di migliorarsi.

Talmente tanto incazz*to che per placarlo è dovuto intervenire Toto Wolff via radio, con un lapidario “George sei secondo” che, in verità, sembrava più uno “zitto e non lamentarti”. L’inglese voleva la pole nonostante in gara partirà dalla sesta posizione, costretto a scontare 5 posizioni di penalità per la sostituzione di parte della sua power unit. Alle sue spalle Kimi Antonelli, quindi secondo in griglia, poi Leclerc - che invece partirà 14esimo con dieci posizioni di penalità per il medesimo motivo - e Liam Lawson.