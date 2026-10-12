Il nodulo al polmone del Papa è un tumore? L’annuncio di Leone XIV, l’intervento e gli esami che verranno dopo: “Mi affido alla vostra preghiera”

Papa Leone XIV sarà ricoverato nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma per farsi asportare un nodulo al polmone, secondo indiscrezioni già martedì 13 ottobre. Lo ha annunciato lui stesso domenica, al termine dell'Angelus. Lunedì la Sala Stampa della Santa Sede ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine e che il Papa prosegue la sua attività. La natura del nodulo e la tecnica chirurgica non sono state comunicate.

Leone XIV ha dato la notizia da solo, dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico, a mezzogiorno, dopo la preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro. Secondo il resoconto di Vatican News, ha riferito che durante controlli recenti i medici gli hanno trovato «un nodulo circoscritto al polmone», individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.

Ha aggiunto che i medici ritengono opportuno intervenire e che, seguendo il loro consiglio, ha deciso di farsi operare per toglierlo. L'intervento, ha detto, è già programmato nei prossimi giorni. Ha ringraziato i fedeli per la vicinanza spirituale, si è affidato alla loro preghiera e ha augurato buona domenica.

Il Papa non ha usato la parola tumore, non ha indicato le dimensioni del nodulo e non ha detto quale polmone sia interessato. Alcune agenzie hanno rilanciato la frase in forma abbreviata («allo stato iniziale»): il testo più completo è quello diffuso dai media vaticani.

Poco dopo il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo ai giornalisti ha precisato due punti: l'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e il ricovero post-operatorio dovrebbe durare circa una settimana.

Nello stesso Angelus il Papa aveva commentato la parabola del banchetto di nozze e lanciato un appello perché sia garantito il trasporto sicuro dei cereali dal Mar Nero.

Il resto lo ricostruisce Repubblica, ripresa da Open, senza conferme ufficiali. Gli esami sarebbero stati fissati meno di un mese fa nell'ambulatorio vaticano per verificare una lieve infiammazione alle vie respiratorie, e avrebbero rivelato un nodulo del tutto asintomatico. Ne sapevano in pochissimi: il segretario particolare, don Edgar Rimaycuna, e il medico curante, Luigi Carbone. L'annuncio all'Angelus avrebbe colto di sorpresa anche la Curia.