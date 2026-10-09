Per capire le bombe che esplodono a Roma bisogna guardare al Nord Africa, ai nuovi clan in ascesa e a uno strano personaggio arrivato dalla Spagna

Il 25 marzo esplode un’altra bomba davanti al ferramenta dei Vallante a Tor Bella Monaca.

Il 4 maggio due giovani tunisini vengono sparati in viale Palmiro Togliatti. Su queste storie sono sempre i Carabinieri della Casilina a indagare.

Nel frattempo il panorama si evolve.

Il 7 maggio, Giuliano Cappoli e Manuel Grillà, detti Maverick e Neymar, vengono arrestati insieme ad altre sedici persone. Fanno parte di una nuova organizzazione direttamente in contatto con il clan Senese e con quella di Elvis Demce. Tra gli arrestati c’è anche un narcotrafficante che era stato fatto arrivare dalla Spagna per regolare i conti con i loro rivali.

Due settimane dopo la Gdf sequestra beni per 1,8 milioni di euro tra Porsche, Mercedes, Lamborghini, Rolex, ville e conti in banca. È il tesoro di tre esponenti del clan sinti Goman, cresciuto sotto l’egida dei Casamonica, sempre nella periferia est di Roma. Tra loro c’è anche Kristijan Orsus, padre di Nicholas Brischetto, il giovane che aveva 22 anni e che il 19 luglio 2022 morì durante una diretta social schiantandosi contro un guardrail sul Grande Raccordo Anulare con la sua Audi R8. Orsus già nel marzo del 2023 era stato fermato insieme a Naruto (non ci dite che vi eravate già dimenticati di lui) e nel novembre dello stesso anno con Guerino Casamonica, esponente del clan nel quartiere Romanina.

La stessa Romanina dove, il 23 maggio 2026 esplode una bomba davanti a un palazzo in via Vincenzo Manzini. Il bersaglio è un uomo del clan Bevilacqua, clan vicino ai Casamonica. Nell’esplosione l’auto di una donna che non c’entra niente finisce distrutta.

Poco più di un mese dopo le bombe iniziano ad esplodere anche fuori dalla periferia est. Nella notte del 29 giugno tre bombe carta esplodono in rapida successione, una in via Rosselli a San Giorgio di Acilia, quartiere alle porte di Ostia, mentre due saltano in aria in via Tommaso Smith a Casal Bruciato.

Il 12 luglio un forte boato scuote la notte del quartiere Tuscolano a Roma. Intorno alle ore 02:17, una bomba carta è stata fatta esplodere in una palazzina in via Valerio Flacco. Il 29 luglio un ordigno artigianale esplode davanti al portone di una palazzina in via dei Cantelmo. Il 3 agosto scoppia una bomba in un palazzo di via Statilio Ottato, zona Don Bosco, dove nel 2015 si era tenuto il maxi-funerale di Vittorio Casamonica, con tanto di carrozze stuccate d’oro e cavalli neri a trainarle e petali lanciati dall’elicottero sul corteo funebre.

Il 30 agosto, poi, due ordigni esplodono contro l’autonoleggio Travis Car in via Casilina, riconducibile a Manuel Sammanco, già noto nell’ambiente criminale romano per i suoi presunti legami con la ’ndrangheta e in particolare con la potente cosca di Gioia Tauro, Piromalli. Nella rete familiare compare inoltre Thomas Del Bello, ritenuto dagli investigatori un narcotrafficante di primo piano. Il nome di Del Bello emerge anche nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fabrizio Capogna. Lo stesso che ha reso possibile la ricostruzione di tutta la storia di Zac e Prince.

Il 3 settembre, poi, c’è un evento che segna il passaggio dalla prima alla seconda ondata di bombe. L’ordinanza di custodia cautelare con cui il 9 settembre sono stati arrestati Giuseppe Molisso e Leandro Bennato, e lo stesso Michele Senese, accusati di essere i mandanti dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli. Un omicidio compiuto per impedirne l’ascesa. Lo stesso che i Molisso, in qualche modo, hanno tentato di fare con Zac e Prince. È questo il punto a cui si riferiscono tutti i giornali, ma che trascurano tutto il pregresso. Qui vengono arrestati anche il boss albanese Elvis Demce e lo scagnozzo Emanuele Vargiu, ai quali viene contestato di aver progettato la vendetta per quell’omicidio. Da qui l’Apocalisse.