Bisignani riprende la sua “educazione sentimentale” sulla Lazio dedicata a Lotito sul Tempo (anche se è indagato)

C'è qualcosa di estremamente grottesco e surreale nella guerra tra Luigi Bisignani e Claudio Lotito. Qualcosa di possibile soltanto a Roma, microcosmo in cui il calcio si mescola alla politica, finanza e magistratura. Bisi, infatti, è tornato a curare la sua rubrica sul Tempo diretto da Daniele Capezzone. Il titolo dice già tutto: “Lotito provi ad ascoltare il grido d'amore dei laziali”. Ora, per carità, è una bellissima cosa che un tifoso chieda al presidente della propria squadra di ascoltare la gente. Peccato che questo particolare tifoso sia tuttora indagato dalla Procura di Roma per aggiotaggio, proprio nell'ambito di un'inchiesta sulle presunte manovre per costringere Lotito a vendere la Lazio. Gli articoli di Bisignani, infatti si erano interrotti proprio quando l’inchiesta è diventata pubblica. Tra gli elementi acquisiti dagli inquirenti, proprio i suoi articoli sul Tempo. E vabbé, si vede che acquisiranno anche questi no? D’altronde uno sarà libero di scrivere quel che gli pare?
Tra i pezzi di Bisi sul Tempo contestati dalla Procura di Roma nell'inchiesta per aggiottaggio c’è quello del 31 maggio 2026 sulla presunta offerta da 450 milioni di euro per la Lazio tramite Jp Morgan, e con Mauro Masi e Francesco Maiolini (presidente e ad di Banca del Fucino, estranea all'inchiesta) indicati come possibili interlocutori. Una notizia che Lotito smentì già a suo tempo. Bisignani, Masi e Maiolini sono indagati per l’ipotesi di manipolazione del mercato, pur respingendo le accuse.
Il povero Lotito, che nel frattempo deve vedersela con una tifoseria che lo contesta nonostante la Lazio sia prima in classifica, mo’ si dovrà pure sorbire l’educazione sentimentale di uno degli indagati nell'inchiesta che lo vede persona offesa. Bisignani, dal canto suo, pare divertirsi un mondo e lo fa con una certa eleganza. Nel suo pezzo l'uomo che per decenni è stato raccontato come uno dei grandi tessitori delle relazioni del potere italiano si abbandona a un amarcord bianco celeste che farebbe commuovere pure un romanista. La Lazio del meno nove, il gol di Giuliano Fiorini contro il Vicenza, quello di Fabio Poli contro il Campobasso, il vecchio San Paolo, il Mondiale del 1990 e Diego Armando Maradona. Quando, racconta con l’espediente della favola al nipotino Sebastiano, i tifosi bianco celesti erano interdetti dal raggiungere Napoli, cosicché poterono soltanto accompagnare la squadra fino alla stazione Termini. “Presidente Lotito, la prossima volta venga anche lei”. Che dire, poesia.