Bisignani riprende la sua “educazione sentimentale” sulla Lazio dedicata a Lotito sul Tempo (anche se è indagato)

C'è qualcosa di estremamente grottesco e surreale nella guerra tra Luigi Bisignani e Claudio Lotito. Qualcosa di possibile soltanto a Roma, microcosmo in cui il calcio si mescola alla politica, finanza e magistratura. Bisi, infatti, è tornato a curare la sua rubrica sul Tempo diretto da Daniele Capezzone. Il titolo dice già tutto: “Lotito provi ad ascoltare il grido d'amore dei laziali”. Ora, per carità, è una bellissima cosa che un tifoso chieda al presidente della propria squadra di ascoltare la gente. Peccato che questo particolare tifoso sia tuttora indagato dalla Procura di Roma per aggiotaggio, proprio nell'ambito di un'inchiesta sulle presunte manovre per costringere Lotito a vendere la Lazio. Gli articoli di Bisignani, infatti si erano interrotti proprio quando l’inchiesta è diventata pubblica. Tra gli elementi acquisiti dagli inquirenti, proprio i suoi articoli sul Tempo. E vabbé, si vede che acquisiranno anche questi no? D’altronde uno sarà libero di scrivere quel che gli pare?