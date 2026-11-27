Ultimamente qui su MOW iniziamo i nostri pezzi scrivendo “Che strano”, o locuzioni simili sicché venga trasmesso un senso di mistero. Ci vediamo costretti a farlo un’altra volta perché la tragica fine di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia ritrovato morto nella sua casa di Fonteblanda in Toscana, si lega ad un bizzarro furto avvenuto il 13 ottobre del 2024 dall’auto di Maurizio Marchesani, il marito di Donatella Peruzzi, la storica segretaria di De Gennaro. Furto mai denunciato dal marito di Peruzzi, vedremo poi perché, e di cui, per altro, si rende conto con un ritardo di 35 giorni quando, mettendo ordine nella soffitta di casa del padre, realizza che più di un mese prima qualcuno spaccandogli il finestrino dell’auto di servizio gli ha rubato la borsa che gli aveva affidato la moglie, contenente un hard disk e altri documenti di Gianni De Gennaro. La borsa, stranamente, verrà ritrovata dagli investigatori della Sezione Anticrimine di Caltanissetta a ben 39 giorni dal furto, il 21 novembre 2024, presso l’acquedotto Neroniano a Roma, e dalla quale risulterà mancante proprio quell’hard disk, copia di un archivio di De Gennaro che Peruzzi aveva deciso di spostare già nel 2023 in un luogo sicuro, poco dopo la perquisizione della famiglia di Arnaldo La Barbera, già collaboratore di Gianni De Gennaro nella gestione del caso Contorno nel 1989 e successivamente a capo del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, che nel 2018 (nel processo Borsellino quater) venne indicato come uno dei principali responsabili del depistaggio fondato sulle false dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino sul suo presunto coinvolgimento nella strage di via D’Amelio costata la vita a Paolo Borsellino. A questo proposito la figlia di Arnaldo, Serena – peraltro assunta nel 2008 da Gianni De Gennaro al Dis e poi trasferita nel 2021 per “motivi personali” all’Aisi di Mario Parente – parla con la madre, intercettata, dicendosi stupita del fatto che dalle motivazioni depositate ad aprile 2023 della sentenza nel processo sul depistaggio Scarantino, non sia spuntato fuori il nome dell’allora capo di suo padre, Gianni De Gennaro. Per capirne qualcosa di più, però, bisogna fare un passo indietro, quando a poco più di due mesi dalla nomina di Gianni De Gennaro a direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il 30 luglio del 2008 viene avviato l’iter per l’assunzione della figlia Serena nei servizi segreti, il cui provvedimento è firmato proprio da De Gennaro.
Perché Serena La Barbera, il cui curriculum sarà stato certamente interessante, è stata assunta dai servizi segreti? Se lo sono domandati anche i magistrati di Caltanissetta che, acquisendo l’11 settembre del 2023 il fascicolo personale di Serena, non sono riusciti a darsi una spiegazione che li soddisfi. Tra l’altro Serena si era fatta trasferire il 10 novembre del 2021 all’Aisi di Mario Parente per non meglio precisati “motivi personali”, come già si accennava. E’ proprio per parlare di questo che nel 13 marzo del 2023 a Lecce, un signore suona il campanello della Sezione Anticrimine del Ros dei Carabinieri di Lecce. E’ un ex imprenditore veneto residente nel Salento, Giuseppe Venaruzzo, padre di Nancy, storica amica di Serena. Dice di avere una storia da raccontare una storia abbastanza inquietante. Secondo Venaruzzo la vedova di La Barbera, in possesso di alcuni documenti del marito ormai morto, li avrebbe utilizzati per ricattare De Gennaro e costringerlo ad assumere sua figlia:
“E di pratica secondo me ha minacciato DI GENNARO che se non la assumeva… non le trovava un posto di lavoro decente e cosa di sto genere… che magari quattro cinque anni prima avrebbe reso pubblico… pubblici i documenti…”.
Documenti che Venaruzzo ovviamente non ha mai neanche mai visto, ma che ipotizza possano essere appartenuti a Paolo Borsellino. La zia di Serena invece, intercettata il 19 settembre del 2023, dunque all’indomani della perquisizione della famiglia di suo cognato, riconduce l’assunzione della nipote nei servizi segreti non tanto a quel che poteva essere successo a Palermo nel 1992, quanto a quel che era successo a Genova nel 2001:
“La Serena, lì, è entrata (…) non certo grazie a quello… ma al capo della polizia che era allora De Gennaro, dico anche il nome, che conosceva mio cognato e aveva il c… di paglia perché sapeva di avergli fatto un tiro di m... per la faccenda del G8”.
La Barbera, infatti, morendo di cancro nel 2002 non ebbe modo di difendersi dalle accuse che gli vennero attribuite nel corso del processo per i fatti della scuola Diaz, dove gli venne attribuito un ruolo decisionale di primo piano nell’irruzione della Polizia durante il G8 di Genova del 2001 e poi De Gennaro, in un distinto procedimento per istigazione alla falsa testimonianza dell’ex questore Francesco Colucci, venne condannato in appello nel 2010 e assolto definitivamente dalla Cassazione il 22 novembre del 2011.
Le motivazioni della sentenza Scarantino, però, nell’aprile del 2023 non suscitò reazioni solo in casa La Barbera, ma fu letta anche da Gianni De Gennaro insieme alla sua storica segretaria, Donatella Peruzzi. Il 23 maggio del 2023 i due si erano premurati di sapere se nell’atto d’appello della Procura di Caltanissetta, vi fosse pure il nome dell’ex capo della Polizia. Non c’è, lo rassicura la segretaria, che, però, nel frattempo cerca di procurarsi le carte attraverso l’avvocato Francesco Bertorotta, già legale di De Gennaro nel processo per calunnia contro Massimo Ciancimino. Passa qualche mese, casa La Barbera viene perquisita e pochi giorni dopo Serena si incontra con De Gennaro presso il Centro Studi Americani, di cui era il presidente. Viene accompagnata da Donatella Peruzzi il 22 settembre. Le porte dell’ufficio di De Gennaro si chiudono e si riaprono due ore dopo. In quel momento la Procura di Caltanissetta non aveva ancora disposto il posizionamento di cimici nell’ufficio di De Gennaro in via Caetani. Parte del contenuto di quella conversazione, però, viene intercettata lo stesso dal Ros dei Carabinieri, perché Serena poi racconta ai familiari, il primo ottobre, che lo Squalo le avrebbe promesso tutto il suo aiuto, anche economico qualora ve ne fosse stato il bisogno. Parallelamente Peruzzi decide di far sparire dalla propria disponibilità materiale parte dell’archivio di De Gennaro affidandolo al marito, il buon Maurizio Marchesani, agente della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore, che lo custodisce nella soffitta della casa del padre fino a che, poco più di un anno dopo, non viene ricoverato in ospedale. Il 13 ottobre del 2024 Marchesani pensa sia più prudente trasferire il borsone in una seconda abitazione di famiglia, a Lisciano, alle pendici del Terminillo, utilizzando l’auto di servizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto dal 2011 in servizio presso la Presidenza del Consiglio. Mentre è in servizio fa una capatina da suo fratello, dove parcheggia l’auto. Quando vi torna la trova con il finestrino spaccato. Non può nemmeno denunciare il furto perché non avrebbe dovuto usare l’auto di servizio per faccende private, pena qualche sanzione tipica dei regolamenti disciplinari della Polizia di Stato. Almeno questo è quanto lui stesso racconta al telefono alla moglie più di un mese dopo, quando mettendo ordine in soffitta si rende conto che la borsa che gli aveva affidato sua moglie lì proprio non c’è. Fa due più due e si rende conto che probabilmente è stata rubata insieme alla borsa del tennis 35 giorni prima. E’ il 17 novembre 2024 quando Marchesani telefona alla moglie e le spiega che “è successo un casino della Madonna! (…) Perché la borsa stava dentro la macchina (…) la borsa che stava dei documenti, come cazzo che tu mi avevi dato”.
Peruzzi va nel panico: “O Dio, noo! O Dio nooo! O Dio mio! Tutti gli atti riservati (…) tutte le cose del Capo, c’erano (…) le sue personali c’erano cose troppo... troppo...” e inizialmente decide che non dirà mai nulla al suo Capo, ma cambia idea subito. Il giorno dopo lo chiama e sputa subito il rospo. Ha perso il “muletto”, dice. Per gli inquirenti quel muletto è la copia di un archivio già in possesso di De Gennaro che senza scomporsi, rassegnato le domanda perché “quell’hard disk” non lo abbia dato a lui. “Me lo tenevo io!”, le dice lo Squalo. “L’ho spostata quando c’è stata la cosa di Serena”, si giustifica Peruzzi a proposito della borsa, spiegando che tra le altre cose c’era tutta la documentazione relativa al G8 e a Ciancimino, precisando al telefono che si trattava anche di atti legalmente detenuti, quasi a voler sgombrare ogni dubbio qualora il telefono fosse intercettato. A quella data, però, De Gennaro, almeno secondo quanto risulta alla Procura, non sapeva ancora di essere intercettato. “Pensa se va in mano a qualcuno c’è da divertirsi”, commenta De Gennaro. Curioso modo di esprimersi, soprattutto alla luce delle successive conversazioni di Peruzzi con il figlio Alessio Marchesani, anche lui poi destinatario di una perquisizione da parte degli inquirenti nisseni, al quale confida – sempre al telefono – di sperare che quei documenti non finiscano in mano ai giornalisti. Alessio cerca di tranquillizzare la madre dicendo ben chiaro alla cornetta che, in fondo, mica si tratta di documentazione coperta da segreto di Stato. Una precisazione da parte sua che gli varrà una perquisizione da parte delle forze dell’ordine e che non riesce molto a rassicurare la madre. “Alessio se io ti dico che è grave, significa che è grave…”. Il 20 novembre la donna raggiunge De Gennaro al Centro Studi Americani che la vuole vedere per chiarire di persona questa storia. Anche in questo caso l’ufficio dello Squalo non è ancora stato sottoposto ad intercettazioni ambientali e dunque gli inquirenti non riescono a sentire nulla di quella conversazioni. Da qui decidono che è arrivato il momento di piazzare delle microspie, che verranno installate nell’ufficio di De Gennaro il 30 gennaio 2025. Nel frattempo il 21 novembre del 2024 i Carabinieri della Sezione Anticrimine di Caltanissetta hanno già recuperato con grande stupore, tra l’immondizia sparsa sotto l’acquedotto Neroniano, due blocchi di documentazione cartacea in condizioni tutto sommato discrete, nonostante fossero trascorsi 39 giorni dal furto. Le forze dell’ordine avranno probabilmente ringraziato l’inerzia tutta romana nei confronti della monnezza per questo miracoloso ritrovamento. Ad ogni modo, l’hard disk, non c’è, ma guarda caso la borsa contiene parecchia documentazione relativa al rientro di Salvatore Contorno in Sicilia nel 1989, la cui gestione da parte di De Gennaro e La Barbera era stata oggetto delle lettere anonime del Corvo di Palermo, e pure una memoria difensiva di Alberto Di Pisa indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, sulla quale De Gennaro aveva sottolineato e annotato parecchie cose. Di Pisa è il magistrato che venne condannato in primo grado nel 1992 con l’accusa di essere il Corvo di Palermo e assolto l’anno successivo per non aver commesso il fatto. Lo Squalo, evidentemente, si era preso la briga di confutare punto per punto la ricostruzione di Di Pisa a proposito della gestione dei pentiti di mafia da parte sua e di Giovanni Falcone, conservando pure della documentazione su di un funzionario della Criminalpol, Elia Tucci, morto nel 2004, sul quale, secondo gli inquirenti, De Gennaro nutriva dei sospetti proprio in relazione alle lettere del Corvo. Ecco, delle carte relative a Contorno e al Corvo ce ne sono sia nella documentazione sequestrata nel settembre del 2023 alla famiglia di La Barbera sia in quella ritrovata nella borsa. E quando De Gennaro, il primo aprile del 2025, viene a sapere – secondo la Procura di Caltanissetta – dal procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia Michele Prestipino delle indagini che lo riguardano, la prima cosa che fa è dire alla sua segretaria Beatrice Manzia:
“Senti devi fare una cosa, devi chiamare PACETTO e lo fai venire da me”.
Francesco Pacetto, l’ex ispettore di Polizia che da decenni si occupa delle faccende di Totuccio Contorno. Quando lo riceve, l’8 aprile, De Gennaro dice che la notizia delle indagini su di lui gliel’ha data il capo della Polizia Vittorio Pisani, che aveva incontrato il 2 aprile. Ma non era stato Prestipino a dirglielo? Questo a Caltanissetta non l’hanno ancora capito, ma poco importa, perché circa un mese dopo, il 15 maggio, Contorno – chiamato a deporre per chiarire le circostanze del suo rientro in Sicilia e del suo arresto nel 1989 - si avvale della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Caltanissetta alle domande sul 1989. Negli stessi giorni gli inquirenti registrano tutta una serie di contatti tra Pacetto e Massimo Carnicelli, ispettore della Guardia di Finanza addetto alla tutela di De Gennaro che, secondo l’interpretazione che la Procura da a tutta una serie di contatti telefonici e intercettazioni, avrebbe fatto da tramite tra lo Squalo e Pacetto proprio in merito alla gestione di Contorno e del suo silenzio. D’altronde Contorno era stato il pentito più importante nel maxiprocesso di Palermo dopo Tommaso Buscetta proprio per Giovanni Falcone, anche se questo non dimostra un bel niente. La Gip Giulia Zappalà, infatti, si è opposta alle richieste di misure cautelari proposte dalla Procura proprio per la debolezza degli elementi su cui si basano le accuse di depistaggio. Tornando però agli hard disk, il 14 aprile del 2025, De Gennaro pare correre ai ripari.
A 13 giorni di distanza da quando, secondo la Procura, Prestipino lo informa di essere indagato viene acquistato su Amazon un Samsung 980 da un terabyte con annessa custodia e il 30 luglio ne viene acquistato un altro identico, su indicazione di Peruzzi, che parla della necessità di affidarne uno a Giulio, figlio di Gianni De Gennaro che nel frattempo si è comprato un computer da 700 euro appositamente per consultare quella documentazione. “L’altro tera”, poi, dice De Gennaro a Peruzzi nel suo ufficio al Centro Studi, ora pieno di microspie, “l’ho dato a Massimo, poi con calma me lo faccio ridare, Giulio confronta – perché in qualcuno potrebbero esserci delle cose in più o in meno di ricordi che poi avevamo messo…”. Massimo secondo il Ros è Massimo Carnicelli, che tra il 1991 e il 1994 lavorava alla Dia, quando De Gennaro ne era prima vicedirettore e poi direttore, e che ritroviamo negli apparati di sicurezza tra il 2011 e il 2012, quando De Gennaro era direttore del Dis, salvo poi ritrovarcelo ancora una volta al suo fianco, addetto alla sua tutela fino al 19 gennaio del 2026. La conversazione del 26 novembre del 2025 è particolarmente interessante perché De Gennaro dice pure a Peruzzi, a proposito delle carte: “Io ormai ho distrutto tutto”. E anche Peruzzi riferisce di averne distrutte. Evidentemente non tutto il contenuto dell’archivio era però confluito in quei due hard disk da un terabyte perché i due parlano anche di altri hard disk, quelli “piccoli”, contenenti documentazione relativa a vicende che avevano interessato personalmente lo Squalo. Ed è proprio parlando della gestione di questo archivio che De Gennaro, secondo quanto riportato nel decreto di perquisizione, riconosce la propria responsabilità nella fuga di notizie del 1994 relativa alle dichiarazioni di Salvatore Cancemi su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, passate al giornalista di Repubblica Giuseppe D’Avanzo, del quale vi abbiamo ampiamente raccontato su MOW. Il riferimento è all’ormai noto passaggio in cui De Gennaro prima dice “sticazzi era vero”, e poi “se non era vero, non era vero”. Il 10 marzo del 2026 qualcuno, che gli inquirenti non hanno ancora identificato, però, informa De Gennaro che a essere intercettato era pure il suo ufficio al Centro Studi Americani. De Gennaro si allarma e non poco. Il 17 marzo, parlando proprio con Peruzzi in quell’ufficio gli spiega delle cimici: “Di sicuro c’è… di sicuro”. Passano i mesi e arriviamo al 12 novembre scorso, quando vengono eseguite le perquisizioni a casa di De Gennaro, Donatella Peruzzi, Massimo Carnicelli, Francesco Pacetto e Salvatore Contorno, nonché presso locali nella disponibilità di altre persone vicine all’ex capo della Polizia. A Donatella Peruzzi vengono sequestrate due chiavette Usb denominate “Stato-Mafia” e “Stragi”, mentre a casa di Carnicelli viene sequestrato, nei giorni successivi, un hard disk riconducibile a De Gennaro, rinvenuto in uno degli immobili nella disponibilità del finanziere nel Cassinate. Che cosa contengano esattamente non ci è dato sapere, come non possiamo sapere se l’hard disk rinvenuto nella casa di Fonteblanda in cui è morto De Gennaro contenesse tutto o soltanto una parte di quel benedetto archivio o se il suo contenuto fosse analogo a quello rubato nel furto dell’ottobre 2024. La domanda da un milione di dollari a cui dovrà dare una risposta la Procura di Caltanissetta è una sola. Chi diavolo è che ha rubato quell’hard disk dalla macchina di Marchesani? Perché ammesso – e non concesso – che la borsa di Peruzzi sia stata davvero rubata dalla macchina del marito e poi abbandonata per 39 giorni sotto gli acquedotti di Nerone a Roma, allora chi ha commesso il furto era proprio quell’hard disk al pari della Procura di Caltanissetta che ora, però, non può più metterci le mani su. Staremo a vedere se in questi giorni, oltre alle lettere di addio di Gianni De Gennaro, non verrà fuori qualche strana velina proprio da quell’hard disk. Ammesso che quell’hard disk non contenesse gli stessi file che De Gennaro – si presume – ha preparato per gli inquirenti di Caltanissetta, prima di morire.