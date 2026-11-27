Perché Serena La Barbera, il cui curriculum sarà stato certamente interessante, è stata assunta dai servizi segreti? Se lo sono domandati anche i magistrati di Caltanissetta che, acquisendo l’11 settembre del 2023 il fascicolo personale di Serena, non sono riusciti a darsi una spiegazione che li soddisfi. Tra l’altro Serena si era fatta trasferire il 10 novembre del 2021 all’Aisi di Mario Parente per non meglio precisati “motivi personali”, come già si accennava. E’ proprio per parlare di questo che nel 13 marzo del 2023 a Lecce, un signore suona il campanello della Sezione Anticrimine del Ros dei Carabinieri di Lecce. E’ un ex imprenditore veneto residente nel Salento, Giuseppe Venaruzzo, padre di Nancy, storica amica di Serena. Dice di avere una storia da raccontare una storia abbastanza inquietante. Secondo Venaruzzo la vedova di La Barbera, in possesso di alcuni documenti del marito ormai morto, li avrebbe utilizzati per ricattare De Gennaro e costringerlo ad assumere sua figlia:

“E di pratica secondo me ha minacciato DI GENNARO che se non la assumeva… non le trovava un posto di lavoro decente e cosa di sto genere… che magari quattro cinque anni prima avrebbe reso pubblico… pubblici i documenti…”.

Documenti che Venaruzzo ovviamente non ha mai neanche mai visto, ma che ipotizza possano essere appartenuti a Paolo Borsellino. La zia di Serena invece, intercettata il 19 settembre del 2023, dunque all’indomani della perquisizione della famiglia di suo cognato, riconduce l’assunzione della nipote nei servizi segreti non tanto a quel che poteva essere successo a Palermo nel 1992, quanto a quel che era successo a Genova nel 2001:

“La Serena, lì, è entrata (…) non certo grazie a quello… ma al capo della polizia che era allora De Gennaro, dico anche il nome, che conosceva mio cognato e aveva il c… di paglia perché sapeva di avergli fatto un tiro di m... per la faccenda del G8”.

La Barbera, infatti, morendo di cancro nel 2002 non ebbe modo di difendersi dalle accuse che gli vennero attribuite nel corso del processo per i fatti della scuola Diaz, dove gli venne attribuito un ruolo decisionale di primo piano nell’irruzione della Polizia durante il G8 di Genova del 2001 e poi De Gennaro, in un distinto procedimento per istigazione alla falsa testimonianza dell’ex questore Francesco Colucci, venne condannato in appello nel 2010 e assolto definitivamente dalla Cassazione il 22 novembre del 2011.

Le motivazioni della sentenza Scarantino, però, nell’aprile del 2023 non suscitò reazioni solo in casa La Barbera, ma fu letta anche da Gianni De Gennaro insieme alla sua storica segretaria, Donatella Peruzzi. Il 23 maggio del 2023 i due si erano premurati di sapere se nell’atto d’appello della Procura di Caltanissetta, vi fosse pure il nome dell’ex capo della Polizia. Non c’è, lo rassicura la segretaria, che, però, nel frattempo cerca di procurarsi le carte attraverso l’avvocato Francesco Bertorotta, già legale di De Gennaro nel processo per calunnia contro Massimo Ciancimino. Passa qualche mese, casa La Barbera viene perquisita e pochi giorni dopo Serena si incontra con De Gennaro presso il Centro Studi Americani, di cui era il presidente. Viene accompagnata da Donatella Peruzzi il 22 settembre. Le porte dell’ufficio di De Gennaro si chiudono e si riaprono due ore dopo. In quel momento la Procura di Caltanissetta non aveva ancora disposto il posizionamento di cimici nell’ufficio di De Gennaro in via Caetani. Parte del contenuto di quella conversazione, però, viene intercettata lo stesso dal Ros dei Carabinieri, perché Serena poi racconta ai familiari, il primo ottobre, che lo Squalo le avrebbe promesso tutto il suo aiuto, anche economico qualora ve ne fosse stato il bisogno. Parallelamente Peruzzi decide di far sparire dalla propria disponibilità materiale parte dell’archivio di De Gennaro affidandolo al marito, il buon Maurizio Marchesani, agente della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore, che lo custodisce nella soffitta della casa del padre fino a che, poco più di un anno dopo, non viene ricoverato in ospedale. Il 13 ottobre del 2024 Marchesani pensa sia più prudente trasferire il borsone in una seconda abitazione di famiglia, a Lisciano, alle pendici del Terminillo, utilizzando l’auto di servizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto dal 2011 in servizio presso la Presidenza del Consiglio. Mentre è in servizio fa una capatina da suo fratello, dove parcheggia l’auto. Quando vi torna la trova con il finestrino spaccato. Non può nemmeno denunciare il furto perché non avrebbe dovuto usare l’auto di servizio per faccende private, pena qualche sanzione tipica dei regolamenti disciplinari della Polizia di Stato. Almeno questo è quanto lui stesso racconta al telefono alla moglie più di un mese dopo, quando mettendo ordine in soffitta si rende conto che la borsa che gli aveva affidato sua moglie lì proprio non c’è. Fa due più due e si rende conto che probabilmente è stata rubata insieme alla borsa del tennis 35 giorni prima. E’ il 17 novembre 2024 quando Marchesani telefona alla moglie e le spiega che “è successo un casino della Madonna! (…) Perché la borsa stava dentro la macchina (…) la borsa che stava dei documenti, come cazzo che tu mi avevi dato”.