Per questi motivi la porta di quell’appartamento è tornata al centro del processo davanti alla terza Corte d’Assise d’Appello di Roma proprio nel giorno in cui Serena, che di anni ne aveva solo 18 quando è stata uccisa, avrebbe festeggiato il suo quarantaquattresimo compleanno. Elena Pilli, esperta botanica consulente dell’accusa, ha spiegato in una dettagliata relazione tecnico forense che i microframmenti lignei prelevati dai nastri adesivi che avvolgevano la testa e il volto di Serena sono compatibili con il materiale di cui è composta la porta incriminata in una percentuale che per alcuni campioni si aggira addirittura intorno al 96%. La particolarità delle particelle presenti sui nastri con cui la povera Serena è stata imbavagliata è che non sono composti da un solo tipo di legno ma da una miscela di specie vegetali differenti perfettamente compatibili con l’impiallacciatura della porta contro la quale la vittima sarebbe stata sbattuta. Si tratta di sequenze genetiche identiche rilevate da una perizia che certamente farà discutere nelle prossime udienze e troverà nuovamente l’opposizione dei consulenti della difesa dei Mottola ma va detto che questo non è l’unico elemento di novità dell’impianto accusatorio che in questa fase del processo sarà caratterizzato da un quadro che raggruppa tutti i dubbi e le criticità emerse durante i precedenti gradi di giudizio. Primo fra tutti il fatto che a ridosso del ritrovamento del corpo della diciottenne le indagini furono affidate proprio alla persona che poi fu indagata per il suo omicidio insieme al figlio e alla moglie, un particolare che spiegherebbe tutti i misteri e i tentativi di depistaggio che hanno accompagnato questo delitto divenuto uno dei cold case più discussi della storia della cronaca del nostro Paese. E poi il mistero della morte di Santino Tuzi, il carabiniere trovato cadavere nella sua auto dopo aver raccontato ai magistrati di aver visto Serena entrare in quella caserma e non uscirne più. Un suicidio che non ha mai convinto fino in fondo perché sulla pistola d’ordinanza di Tuzi ritrovata vicino al suo corpo non furono rinvenute le sue impronte digitali e secondo l’esperto balistico incaricato dalla figlia ci sarebbero molti lati oscuri anche sulla dinamica del gesto volontario. Un suicidio che somiglia piuttosto al tentativo, purtroppo andato a buon fine, di tappare la bocca a una delle poche persone che non aveva scelto di rimanere in silenzio di fronte a ciò che aveva visto.