“Ma davvero ti ricordi questa roba delle mutande? – chiede – Però sì, è vero che quell’aneddoto lo identifico con il passaggio da Francesca, la ragazzina di campagna che stava sempre sulle sue e aveva fatto i conti con la maledizione del bullismo, a Buga. Io ero cresciuta fuori Bologna, in un ambiente meraviglioso, ma molto rurale. Molto, appunto, di campagna. In mezzo agli animali e, soprattutto, ai cavalli. Poi, con le superiori, è arrivato il confronto con le ragazze di città e è stato impattante: sembravo di anni e anni più piccola. Non dico d’aspetto, ma proprio nei modi e nei comportamenti. Una mia amica, allora, si prese la bega di darmi qualche consiglio di moda, di insegnarmi a vestire in maniera un po’ più moderna. In quegli anni andavano di moda i pantaloni a vita bassissima e ne comprai diverse paia. Solo che la mia amica non mi aveva detto che con quei pantaloni non ti puoi mettere le mutandone col le api e i fiorellini o gli orsacchiotti da ragazzina e era una ridere, perché, ogni volta che alzavo le braccia spuntavano ‘sti mutandoni. Ci ho messo un po’ a trovare la misura, ma sai cosa ti dico? Alla fine sono contenta di essere rimasta sempre un po’ quella ragazzina di campagna”.

Inevitabile, a quel punto, chiederle se avrebbe mai pensato che quella ragazzina di campagna potesse diventare una star del web, tra l’altro occupandosi di temi non proprio pop o leggeri, e che potesse arrivare a pubblicare addirittura un libro con Mondandori, da presentare nelle maggiori città italiane come si fa con chi non è un esordiente in libreria. “No, che ci pensassi direi di no – racconta – sono sempre stata molto aperta al futuro, non ero di quelle che sapevano sin da piccole cosa avrebbero fatto da grandi. Però ho coltivato le mie passioni. I miei interessi. E, alla fine, ho trovato il mio posto. Questo libro è un traguardo? Sicuramente sì, ma, anche se è la solita frase che si dice, è anche un inizio. Però ricordo che un mio maestro delle elementari, il prof Prantoni, mi diceva sempre che gli piaceva da matti il mio modo di scrivere e raccontare. Quindi, forse, un segno era già scritto nelle carte, no?”

Sorride. Non sta ferma un secondo. Una parola sola? E’ entusiasta sempre, la Buga. Eppure, a conoscere la sua storia, anche recente, non è difficile individuare la sofferenza. Qualche mese fa ha perso suo papà e questo ritorno in Italia, per il libro, è stato anche la prima occasione di rivedere sua mamma dopo quel lutto. “Con la mia mamma è stato un abbraccio bellissimo – dice ancora – diciamo che le prime lacrime mi sono scese quando, giù dall’aereo, ho realizzato di essere in Italia. Altre lacrime quando ho rivisto i sampietrini. Oh, non ti rendi conto di quanto ti mancano i sampietrini finchè non stai anni e anni lontana dall’Italia (scherza, ndr). Poi, quando ho visto la mamma, puoi immaginare da solo. Ora staremo insieme per un bel po’, mi è mancata tanto, come mi è mancata tutta la mia famiglia”. Poi? “Per il lavoro che faccio – taglia corto e con una vena d’amarezza impossibile da nascondere - la mia vita deve restare negli Stati Uniti, ma prevedo di viaggiare spesso su e giù”.