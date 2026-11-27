Sabato Milano. Domenica Roma. Un libro da presentare – ovviamente sulla galassia di Garlasco – e, alle spalle, cinque anni negli USA senza mai tornare. Sì, abbiamo incontrato Francesca Bugamelli, solo che a chiamarla così ci suona una roba troppo seria. Pure Bugalalla, come la chiamano tutti e come lei stessa s’è fatta conoscere, ci suona troppo serioso. Buga è Buga anche quando ci vorrebbe l’istituzionalità di una intervista. Perché abbiamo imparato a conoscerla. Perché abbiamo imparato a apprezzarla col gran lavoro fatto su Youtube non solo intorno al delitto di Garlasco. E perché, ormai, è una di casa per un sacco di italiani. Una di casa che adesso sta pure a casa: in Italia. E con Buga qui che fai, non la incontri? Non esiste. Solo che poi, incontrandola che fai, non la intervisti? Non esiste. Quindi ecco qua, la chiacchierata con Buga fatta direttamente tra i capannoni della RAI di Saxa Rubra, con l’intenzione di parlare di tutto, tranne di ciò di cui le chiederebbe chiunque: il libro (che sta andando a cannone nelle vendite), Garlasco, i social e i veleni. Tanto che noi, tenetevi forte, siamo partiti dalle mutande! Fermi tutti, è un aneddoto che ci aveva raccontato in una conversazione fatta così, off records. Ma è pure l’inizio di Buga.
“Ma davvero ti ricordi questa roba delle mutande? – chiede – Però sì, è vero che quell’aneddoto lo identifico con il passaggio da Francesca, la ragazzina di campagna che stava sempre sulle sue e aveva fatto i conti con la maledizione del bullismo, a Buga. Io ero cresciuta fuori Bologna, in un ambiente meraviglioso, ma molto rurale. Molto, appunto, di campagna. In mezzo agli animali e, soprattutto, ai cavalli. Poi, con le superiori, è arrivato il confronto con le ragazze di città e è stato impattante: sembravo di anni e anni più piccola. Non dico d’aspetto, ma proprio nei modi e nei comportamenti. Una mia amica, allora, si prese la bega di darmi qualche consiglio di moda, di insegnarmi a vestire in maniera un po’ più moderna. In quegli anni andavano di moda i pantaloni a vita bassissima e ne comprai diverse paia. Solo che la mia amica non mi aveva detto che con quei pantaloni non ti puoi mettere le mutandone col le api e i fiorellini o gli orsacchiotti da ragazzina e era una ridere, perché, ogni volta che alzavo le braccia spuntavano ‘sti mutandoni. Ci ho messo un po’ a trovare la misura, ma sai cosa ti dico? Alla fine sono contenta di essere rimasta sempre un po’ quella ragazzina di campagna”.
Inevitabile, a quel punto, chiederle se avrebbe mai pensato che quella ragazzina di campagna potesse diventare una star del web, tra l’altro occupandosi di temi non proprio pop o leggeri, e che potesse arrivare a pubblicare addirittura un libro con Mondandori, da presentare nelle maggiori città italiane come si fa con chi non è un esordiente in libreria. “No, che ci pensassi direi di no – racconta – sono sempre stata molto aperta al futuro, non ero di quelle che sapevano sin da piccole cosa avrebbero fatto da grandi. Però ho coltivato le mie passioni. I miei interessi. E, alla fine, ho trovato il mio posto. Questo libro è un traguardo? Sicuramente sì, ma, anche se è la solita frase che si dice, è anche un inizio. Però ricordo che un mio maestro delle elementari, il prof Prantoni, mi diceva sempre che gli piaceva da matti il mio modo di scrivere e raccontare. Quindi, forse, un segno era già scritto nelle carte, no?”
Sorride. Non sta ferma un secondo. Una parola sola? E’ entusiasta sempre, la Buga. Eppure, a conoscere la sua storia, anche recente, non è difficile individuare la sofferenza. Qualche mese fa ha perso suo papà e questo ritorno in Italia, per il libro, è stato anche la prima occasione di rivedere sua mamma dopo quel lutto. “Con la mia mamma è stato un abbraccio bellissimo – dice ancora – diciamo che le prime lacrime mi sono scese quando, giù dall’aereo, ho realizzato di essere in Italia. Altre lacrime quando ho rivisto i sampietrini. Oh, non ti rendi conto di quanto ti mancano i sampietrini finchè non stai anni e anni lontana dall’Italia (scherza, ndr). Poi, quando ho visto la mamma, puoi immaginare da solo. Ora staremo insieme per un bel po’, mi è mancata tanto, come mi è mancata tutta la mia famiglia”. Poi? “Per il lavoro che faccio – taglia corto e con una vena d’amarezza impossibile da nascondere - la mia vita deve restare negli Stati Uniti, ma prevedo di viaggiare spesso su e giù”.
Il ritorno negli USA, quindi, non è in discussione. Ma a raccontare, come sempre, i grandi casi italiani. Ma quali oltre Garlasco? “Mi vengono in mente tutti i casi italiani segnati da errori investigativi che si possono rimettere a fuoco – dice - Il primo è il caso di Yara Gambirasio e Massimo Bossetti: secondo me è il primo che merita di essere rivisto. Stessa cosa per Olindo e Rosa. Forse, anche se con meno attenzione mediatica, pure il caso di Sara Scazzi andrebbe riconsiderato. Tra questi, però, ti dico Olindo e Rosa e Yara Gambirasio, perché sono quelli su cui hanno messo mano più spesso gli stessi soggetti che abbiamo visto commettere certi errori su Garlasco”. Un’ultimissima domanda un po’ bastarda in stile MOW? Sì, la Buga ha risposto pure a quella: le abbiamo chiesto di Luciano Garofano, del santino che lei stessa ha raccontato di aver tenuto nel portafogli per una vita, se l’avesse piegato e riposto altrove oppure…? “No, non lo metto via assolutamente – è stata la sua risposta – rappresentava tanto e, almeno nel significato, per me rappresenta ancora le stesse cose. Solo che ora, in più, quel santino serve pure a ricordarmi ogni giorno che non vanno venerate figure presentate come infallibili prima di poter leggere davvero la storia che hanno scritto”.