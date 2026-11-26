È stata ascoltata in Procura a Pavia la testimone del caso Garlasco che ha raccontato di aver appreso la notizia della morte di Chiara Poggi in anticipo rispetto ai tempi ufficiali dell’agosto 2007. Le sue dichiarazioni sono state trasmesse giovedì 26 novembre a Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele. Abbiamo chiamato il suo avvocato, Michele Sarno, che poi è anche il professionista che l’ha aiutata a comprendere l’importanza di portare il suo ricordo di quel maledetto 13 agosto del 2007 ai magistrati che stanno indagando sul delitto di Chiara Poggi. “Ci ha messo la faccia – dice il legale al telefono – Penso che questa sia già la prima, importantissima, risposta data da questa donna a chi la accusava di cercare visibilità: ci ha messo la faccia dove conta, è rimasta anonima, invece, in TV, dove chi cerca solo visibilità di sicuro non va di spalle, con un cappellino e la voce camuffata”.
E’ così, nell’anonimato, che la donna, anche questa mattina a Storie Italiane, ha riferito che l’audizione è durata circa due ore e è stata tranquilla, dopo un’iniziale agitazione legata all’attesa. “Una persona ascoltata a sommarie informazioni testimoniali – precisa ancora l’avvocato Sarno – è convocata da sola e non può presentarsi con l’avvocato. Io, quindi, l’ho solo accompagnata fino alla porta e in effetti sì, c’è stato un momento, durante l’attesa, in cui l’agitazione, anche un certo senso di paura, è stata evidente. Ma nulla che provocasse ripensamenti. La mia cliente è stata ascoltata dagli uomini della PG, quindi come attività delegata del magistrato, e ha detto tutto quello che aveva da dire rispetto a quel giorno e rispetto al ricordo di aver appreso della morte di una ragazza a Garlasco prima delle 13 di quel 13 agosto del 2007. Sui contenuti del colloquio, però, non posso dire di più, se non che è stato molto cordiale e è durato circa due ore. Ha fornito anche documenti e altro che permetteranno alla Procura di approfondire, accertare e rilevare ciò che ci sarà da rilevare. Non escludo che potranno essere sentite altre persone a breve”.
La donna, sempre in trasmissione, ha infatti spiegato di aver ripercorso quanto accaduto quel giorno e il giorno seguente, confermando agli inquirenti la versione già resa ai giornalisti e indicando le persone che erano con lei, ora potenzialmente da sentire. Sul merito, chiaramente, non ha potuto aggiungere dettagli perché si tratta di atti coperti dal segreto e contenenti dati sensibili. “Spero che il mio piccolo contributo – ha detto - possa portare finalmente alla verità, qualunque essa sia. Il mio scopo era arrivare in Procura. Il mio dovere l’ho fatto. Va bene così”.
“Non lo dico perché è la mia assistita – dice ancora l’avvocato Michele Sarno – ma credo che questa signora abbia avuto un comportamento impeccabile e mi dispiace davvero tanto, soprattutto sul piano umano, che sia stata bersaglio di critiche e attacchi spesso troppo feroci e totalmente fuori luogo. La si accusa di aver ricordato troppo tardi dopo 19 anni? A volte bisogna rendersi conto che si capisce l’importanza di una informazione che si custodisce dopo tanto tempo, magari grazie a cause esterne che fanno prendere atto della misura reale di ciò che prima si era ritenuto irrilevante”. A spiegarlo, sempre in trasmissione e per l’ennesima volta, è stata la stessa testimone: “Ho capito dell’importanza di ciò che ricordavo solo dopo aver ascoltato quando detto qualche mese fa dall’avvocato Lovati sull’orario della morte di Chiara e poi parlandone informalmente con l’inviata di Storie Italiane. E’ stata lei a farmi comprendere che dovevo condividere quel mio ricordo di quel giorno”.