La donna, sempre in trasmissione, ha infatti spiegato di aver ripercorso quanto accaduto quel giorno e il giorno seguente, confermando agli inquirenti la versione già resa ai giornalisti e indicando le persone che erano con lei, ora potenzialmente da sentire. Sul merito, chiaramente, non ha potuto aggiungere dettagli perché si tratta di atti coperti dal segreto e contenenti dati sensibili. “Spero che il mio piccolo contributo – ha detto - possa portare finalmente alla verità, qualunque essa sia. Il mio scopo era arrivare in Procura. Il mio dovere l’ho fatto. Va bene così”.

“Non lo dico perché è la mia assistita – dice ancora l’avvocato Michele Sarno – ma credo che questa signora abbia avuto un comportamento impeccabile e mi dispiace davvero tanto, soprattutto sul piano umano, che sia stata bersaglio di critiche e attacchi spesso troppo feroci e totalmente fuori luogo. La si accusa di aver ricordato troppo tardi dopo 19 anni? A volte bisogna rendersi conto che si capisce l’importanza di una informazione che si custodisce dopo tanto tempo, magari grazie a cause esterne che fanno prendere atto della misura reale di ciò che prima si era ritenuto irrilevante”. A spiegarlo, sempre in trasmissione e per l’ennesima volta, è stata la stessa testimone: “Ho capito dell’importanza di ciò che ricordavo solo dopo aver ascoltato quando detto qualche mese fa dall’avvocato Lovati sull’orario della morte di Chiara e poi parlandone informalmente con l’inviata di Storie Italiane. E’ stata lei a farmi comprendere che dovevo condividere quel mio ricordo di quel giorno”.