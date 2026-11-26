Il 9 marzo del 2025, infatti, l’ex superpoliziotto Carmine Gallo, che il giornalista Fabrizio Gatti ha definito l’ambasciatore di De Gennaro al nord, muore improvvisamente per un infarto fulminante mentre si trova agli arresti domiciliari per le accuse di dossieraggio illegale nell’inchiesta milanese Equalize. Pochi giorni dopo avrebbe dovuto essere ascoltato, su richiesta dell’avvocato Fabio Repici, legale della famiglia Mormile, nel nuovo processo d’appello per l’omicidio di Umberto Mormile che, come accennavamo, era l’educatore carcerario di Parma e Opera, assassinato l’11 aprile 1990 su mandato dei boss Domenico, Antonio Papalia e Franco Coco Trovato. Un uomo che sapeva troppo, Mormile, di quegli incontri riservati nel carcere di Parma tra ‘ndranghetisti e servizi segreti. Ma ecco, tornando a Repici, la richiesta dell’audizione di Gallo viene fatta, ancora una volta, dopo la pubblicazione di uno scoop su Gallo. E’ infatti Fabrizio Gatti a scrivere di una situazione molto particolare venutasi a creare attorno a Carmine Gallo in un’altra inchiesta parecchio intricata e inquietante. Prima di morire, infatti, Gallo era finito indagato dalla Procura di Milano per un'altra ragione. Dal 2019 era socio con Enrico Pazzali, allora presidente della Fondazione Fiera Milano, della società di investigazioni private Equalize e di questa era anche amministratore delegato. Una società che si occupava di dossier di due diligence per grandi aziende come …, Eni e che vendeva i propri servigi di intelligence a caro prezzo. Peccato che ad un certo punto gli inquirenti scoprono che tutta questa attività di dossieraggio esula dal proprio perimetro di azione e si interessa anche di politici, imprenditori, personaggi importanti, pieni di soldi e ricattabili. Insomma, Equalize si rivela una centrale di dossieraggio illegale che opera anche attraverso l’accesso abusivo a banche dati delle forze dell’ordine. E’ proprio in seno a questa gigantesca inchiesta che emerge pure che Gallo aveva contribuito alla preparazione della difesa di Salvatore Pace, il collaboratore di giustizia condannato in primo grado a sette anni per concorso nell’omicidio Mormile. Insomma, un potenziale conflitto di interesse.