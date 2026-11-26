Il 9 marzo del 2025, infatti, l’ex superpoliziotto Carmine Gallo, che il giornalista Fabrizio Gatti ha definito l’ambasciatore di De Gennaro al nord, muore improvvisamente per un infarto fulminante mentre si trova agli arresti domiciliari per le accuse di dossieraggio illegale nell’inchiesta milanese Equalize. Pochi giorni dopo avrebbe dovuto essere ascoltato, su richiesta dell’avvocato Fabio Repici, legale della famiglia Mormile, nel nuovo processo d’appello per l’omicidio di Umberto Mormile che, come accennavamo, era l’educatore carcerario di Parma e Opera, assassinato l’11 aprile 1990 su mandato dei boss Domenico, Antonio Papalia e Franco Coco Trovato. Un uomo che sapeva troppo, Mormile, di quegli incontri riservati nel carcere di Parma tra ‘ndranghetisti e servizi segreti. Ma ecco, tornando a Repici, la richiesta dell’audizione di Gallo viene fatta, ancora una volta, dopo la pubblicazione di uno scoop su Gallo. E’ infatti Fabrizio Gatti a scrivere di una situazione molto particolare venutasi a creare attorno a Carmine Gallo in un’altra inchiesta parecchio intricata e inquietante. Prima di morire, infatti, Gallo era finito indagato dalla Procura di Milano per un'altra ragione. Dal 2019 era socio con Enrico Pazzali, allora presidente della Fondazione Fiera Milano, della società di investigazioni private Equalize e di questa era anche amministratore delegato. Una società che si occupava di dossier di due diligence per grandi aziende come …, Eni e che vendeva i propri servigi di intelligence a caro prezzo. Peccato che ad un certo punto gli inquirenti scoprono che tutta questa attività di dossieraggio esula dal proprio perimetro di azione e si interessa anche di politici, imprenditori, personaggi importanti, pieni di soldi e ricattabili. Insomma, Equalize si rivela una centrale di dossieraggio illegale che opera anche attraverso l’accesso abusivo a banche dati delle forze dell’ordine. E’ proprio in seno a questa gigantesca inchiesta che emerge pure che Gallo aveva contribuito alla preparazione della difesa di Salvatore Pace, il collaboratore di giustizia condannato in primo grado a sette anni per concorso nell’omicidio Mormile. Insomma, un potenziale conflitto di interesse.
Eppure è lo stesso Gallo a parlarne al pm Francesco De Tommasi l’11 dicembre 2024, ammettendo di aver ricostruito per il legale di Pace, Salvatore Verdoliva – anche lui indagato in Equalize, tra l’altro – la cronistoria giudiziaria del delitto e riesaminato le dichiarazioni dei vari pentiti ai tempi da lui gestiti nelle operazioni della Dia contro la ’ndrangheta al Nord, Wall Street e Countdown. Queste operazioni, tra l’altro, quando alla direzione della Dia c’era proprio Gianni De Gennaro. Ecco, tutto questo viene dato in pasto alla stampa dal giornalista Fabrizio Gatti il 24 febbraio 2025. Gallo lo diffida, rivendicando i meriti del proprio lavoro e di aver agito nella legalità. L’avvocato della famiglia Mormile, Fabio Repici, invece affonda il coltello nella piaga e chiede che si faccia luce su questa circostanza. Il 7 marzo deposita la sua istanza di richiesta di audizione di Gallo. L’udienza è fissata al 12 marzo 2025, ma Gallo non ci arriverà mai, perché la mattina del 9 marzo viene ritrovato morto nel suo appartamento di Garbagnate Milanese dove era agli arresti domiciliari per le accuse di dossieraggio illegale. Causa del decesso, un infarto fulminante. Nessun segno di violenza o di effrazione in casa di Gallo, né altre tracce che lascino pensare all’omicidio, gli avanzi della cena della sera prima, uno yogurt, il suo cellulare e il computer su cui stava scrivendo un memoriale. In qualche modo questa vicenda ricorda la tragica fine di Gianni De Gennaro, seppur questa si sia conclusa, ufficialmente, con un suicidio.
Il 16 novembre, infatti, emerge la richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Caltanissetta nei confronti di De Gennaro, respinta dal gip, e il 20 novembre Attilio Bolzoni, storico cronista di mafia e collega di Peppe D’Avanzo, rivela sul Domani il retroscena dello scoop pubblicato insieme a lui su Repubblica nel marzo del 1994, a una settimana dalle elezioni politiche, riguardante le dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi sui presunti finanziamenti di Silvio Berlusconi a Cosa Nostra attraverso Marcello Dell’Utri. La fonte di quello scoop, racconta Bolzoni, sarebbe stato proprio l’allora direttore della Dia Gianni De Gennaro, come Peppe gli aveva confidato già all’epoca. Lo stesso nome che D’Avanzo aveva fatto alla pm Ilda Boccassini pochi giorni prima di morire, anche lui di infarto, il 30 luglio 2011. La magistrata, però rivelerà tutto questo ai pm di Firenze soltanto il 10 giugno 2024, quasi tredici anni dopo. De Gennaro, sentito a sit il 9 luglio nega di aver passato i verbali al giornalista. La Procura di Firenze, secondo quanto ricostruito da Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, stava valutando l’iscrizione di De Gennaro nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero aggravate dalla finalità di agevolazione mafiosa seppur le intercettazioni a suo carico fossero particolarmente deboli. Nella conversazione con la sua fedelissima Donatella Peruzzi, intercettata il 26 novembre 2025 al Centro Studi Americani di Roma, lo Squalo dice infatti: “Sti cazzi era vero. Se non era vero non era vero”.
Ben poco. E la faccenda sarebbe caduta lì se Attilio Bolzoni non avesse confermato la versione di D’Avanzo in un pezzo rivelazione pubblicato sul Domani il 20 novembre 2026, dopo aver mantenuto il segreto professionale davanti ai magistrati per ben 32 anni. Poi per carità, lungi da noi accusare nessuno. Bolzoni e Gatti hanno semplicemente fatto il loro lavoro. Raccontare la verità, soprattutto quando era particolarmente scomoda. Infatti, appena un giorno dopo, Gianni De Gennaro si spara, o almeno così dice il Corriere della Sera. I pm di Caltanissetta avevano fissato il suo interrogatorio per il 1° dicembre e non lo avrebbero sentito solo su questo argomento, naturalmente, ma pure sui suoi rapporti con Salvatore Contorno e Arnaldo La Barbera, sulla controversa gestione del rientro in Sicilia del pentito nel 1989 e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Purtroppo, però, ora che lo Squalo non c’è più, esattamente come nel caso di Carmine Gallo, difficilmente verrà a galla qualcosa in più rispetto a quanto già (non) sappiamo.