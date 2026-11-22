La Maremma, questa mattina, aveva il suo silenzio di sempre. Le colline, gli ulivi, le strade che si perdono tra la campagna e il mare, le case lontane dai rumori del mondo. Un paesaggio che sembra appartenere a un’altra Italia, quella in cui il tempo rallenta, le finestre si chiudono al tramonto e le vicende della Capitale diventano soltanto un’eco distante. In una casa di campagna, a Montiano, vicino a Magliano, c’era un uomo. Un uomo che per decenni aveva attraversato i corridoi più delicati della Repubblica, conosciuto i vertici dello Stato, frequentato le stanze dove le decisioni non vengono sempre pronunciate ad alta voce. Gianni De Gennaro. Ieri sera era arrivato nella sua casa da solo. Ieri mattina è stato trovato morto. La cronaca racconta di un’abitazione, di un sopralluogo, degli investigatori, dei rilievi. Racconta che pochi giorni prima quella stessa casa era stata interessata da una perquisizione nell’ambito dell’inchiesta di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio. E così, mentre la campagna toscana restava immobile, la storia italiana tornava a bussare alla porta di uno dei suoi protagonisti più controversi. Ci sono uomini che attraversano la storia. E uomini che attraversano la storia senza mai abbandonarne le stanze più segrete. De Gennaro apparteneva a questa seconda categoria. Una carriera lunghissima, consumata tra governi, apparati, servizi, emergenze e vicende che, ancora oggi, restituiscono più ombre che certezze. Capo della Polizia durante una delle stagioni più tormentate della Repubblica, ha attraversato gli anni in cui l’Italia cercava di fare i conti con le proprie ferite, mentre altre verità sembravano scivolare nelle pieghe impenetrabili delle istituzioni. Il G8 di Genova, il caso Abu Omar, i rapporti con gli apparati americani, le controversie giudiziarie, le successive responsabilità ai vertici della sicurezza nazionale: il suo nome è rimasto legato a una storia che non è mai stata soltanto quella di un semplice funzionario.
Poi c'è Bernardo Provenzano. Ottobre 2003. Il capo di Cosa Nostra, ancora latitante, raggiunge Marsiglia e si sottopone a un intervento chirurgico alla prostata utilizzando l'identità di Gaspare Troia. Una falsa identità, un viaggio oltreconfine, cure mediche, procedure amministrative e il rimborso delle spese attraverso il sistema sanitario italiano. Un boss invisibile capace di attraversare le frontiere e raggiungere una clinica francese mentre lo Stato lo cercava da decenni. Ed è proprio in quella vicenda che s'incrocia il nome di Attilio Manca, il giovane urologo siciliano morto a Viterbo nel febbraio 2004. La famiglia ha sempre sostenuto che il medico fosse coinvolto nell'intervento di Provenzano e che la sua morte fosse legata a quella circostanza. Un'ipotesi drammatica, mai definitivamente dimostrata, che continua a sollevare interrogativi e polemiche. Una storia nella quale la verità, ancora una volta, sembra essersi smarrita in un labirinto senza uscite. De Gennaro era al vertice della Polizia in quegli anni. Non significa che fosse responsabile di ciò che accadde. Ma significa che apparteneva a quella stagione istituzionale, a quel mondo nel quale vicende gigantesche si consumavano spesso senza che l'opinione pubblica riuscisse a conoscerne davvero tutti i contorni. Eppure, c'è una considerazione che non riesco a ignorare. Gianni De Gennaro era un uomo che conosceva perfettamente i meccanismi del potere, le inchieste, le esposizioni pubbliche e persino i processi mediatici. Li aveva attraversati, conosciuti, affrontati. Non era certo un uomo che potesse esserne ingenuamente sorpreso, né che dovesse temerne il rumore. Ed è proprio per questo che la sua morte lascia spazio a una perplessità personale, a una domanda che non pretende di essere una risposta e che non vuole trasformarsi in una sentenza: perché? La Maremma, intanto, non parla. La casa resta lì, circondata dalla campagna, mentre gli uomini della scientifica cercano tracce, ricostruiscono, osservano. Fuori, il paesaggio continua a essere quello di sempre. Dentro, invece, si è consumato l'ultimo capitolo di una vita che per decenni ha incrociato alcune delle pagine più opache della storia italiana.
Se n’è andato un uomo che ha attraversato praticamente tutti i governi della Seconda Repubblica, arrivando ai vertici di istituzioni decisive. E con lui, inevitabilmente, se ne va una memoria. Una memoria che avrebbe potuto raccontare, chiarire, smentire, ricostruire. La Repubblica è un labirinto. E certe persone, per decenni, ne hanno conosciuto ogni corridoio. La morte di Gianni De Gennaro chiude una vita. Ma non necessariamente tutte le domande che quella vita lascia dietro di sé.