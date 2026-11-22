Poi c'è Bernardo Provenzano. Ottobre 2003. Il capo di Cosa Nostra, ancora latitante, raggiunge Marsiglia e si sottopone a un intervento chirurgico alla prostata utilizzando l'identità di Gaspare Troia. Una falsa identità, un viaggio oltreconfine, cure mediche, procedure amministrative e il rimborso delle spese attraverso il sistema sanitario italiano. Un boss invisibile capace di attraversare le frontiere e raggiungere una clinica francese mentre lo Stato lo cercava da decenni. Ed è proprio in quella vicenda che s'incrocia il nome di Attilio Manca, il giovane urologo siciliano morto a Viterbo nel febbraio 2004. La famiglia ha sempre sostenuto che il medico fosse coinvolto nell'intervento di Provenzano e che la sua morte fosse legata a quella circostanza. Un'ipotesi drammatica, mai definitivamente dimostrata, che continua a sollevare interrogativi e polemiche. Una storia nella quale la verità, ancora una volta, sembra essersi smarrita in un labirinto senza uscite. De Gennaro era al vertice della Polizia in quegli anni. Non significa che fosse responsabile di ciò che accadde. Ma significa che apparteneva a quella stagione istituzionale, a quel mondo nel quale vicende gigantesche si consumavano spesso senza che l'opinione pubblica riuscisse a conoscerne davvero tutti i contorni. Eppure, c'è una considerazione che non riesco a ignorare. Gianni De Gennaro era un uomo che conosceva perfettamente i meccanismi del potere, le inchieste, le esposizioni pubbliche e persino i processi mediatici. Li aveva attraversati, conosciuti, affrontati. Non era certo un uomo che potesse esserne ingenuamente sorpreso, né che dovesse temerne il rumore. Ed è proprio per questo che la sua morte lascia spazio a una perplessità personale, a una domanda che non pretende di essere una risposta e che non vuole trasformarsi in una sentenza: perché? La Maremma, intanto, non parla. La casa resta lì, circondata dalla campagna, mentre gli uomini della scientifica cercano tracce, ricostruiscono, osservano. Fuori, il paesaggio continua a essere quello di sempre. Dentro, invece, si è consumato l'ultimo capitolo di una vita che per decenni ha incrociato alcune delle pagine più opache della storia italiana.