Tra i destinatari figurano il presidente della Repubblica Francesco Cossiga, l’Alto commissario antimafia Domenico Sica, esponenti politici e ufficiali dei carabinieri. La stampa lo battezza come “il Corvo di Palermo”. Il contenuto delle lettere è una bomba. Il Corvo accusa Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala, Gianni De Gennaro e altri rappresentanti delle istituzioni di avere favorito il ritorno clandestino di Contorno in Sicilia per utilizzarlo contro i Corleonesi di Totò Riina. Non soltanto per raccogliere informazioni sui latitanti, ma per permettergli di consumare vendette personali. Una specie di accordo clandestino nel quale lo Stato avrebbe ottenuto informazioni e il pentito la possibilità di eliminare i suoi nemici. L’anonimo arriva a indicare alcuni omicidi e a parlare, sostanzialmente, di “omicidi di Stato”. Un’accusa mostruosa, che non è mai stata dimostrata, ma che contribuisce a gettare sospetti sul lavoro del magistrato e sui rapporti tra gli investigatori. Il 21 giugno 1989, poche settimane dopo la comparsa delle lettere, viene scoperto all’Addaura un ordigno destinato a Giovanni Falcone. Qui inizia a serpeggiare tra la stampa anche l’ipotesi assurda che quella bomba Falcone se la sia messa da solo. Quanto al Corvo, gli investigatori arrivano ad accusare il magistrato Alberto Di Pisa, già componente del pool antimafia palermitano. Vengono raccolte e confrontate impronte digitali attraverso procedure molto controverse, nelle quali interviene anche il servizio segreto militare dell’epoca. Di Pisa viene condannato in primo grado nel 1992, ma assolto definitivamente in appello nel 1993 per non aver commesso il fatto. Passano 33 anni e arriviamo a oggi. Dentro il decreto di perquisizione, infatti, gli inquirenti riconducono materiale relativo alle lettere anonime e alla vicenda giudiziaria di Di Pisa proprio a Gianni De Gennaro, destinatario di uno dei decreti di perquisizione. In un appunto manoscritto compare un nome: Elia Tucci, ex funzionario della Criminalpol di Palermo, morto nel 2004. Accanto al suo nome, secondo quanto riportato a pagina 24 del decreto, compare la definizione “ispiratore Corvo”. De Gennaro conservava dunque documentazione e sospetti relativi all’origine degli anonimi, ma che non dimostra nulla. Perché allora a Caltanissetta interessa sapere come mai De Gennaro abbia conservato quella documentazione? Nel decreto viene riportata anche una conversazione intercettata nell’aprile del 2025, nella quale De Gennaro manifesta preoccupazione per il fatto che gli investigatori stiano nuovamente approfondendo quella vicenda. “Stanno indagando sul Corvo. Non so che cazzo vogliono ancora”. Per Caltanissetta il punto è che nel 19 luglio 1992, quando in via D’Amelio a Palermo un’autobomba uccide Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta e scompare l’ormai leggendaria agenda rossa del magistrato, a coordinare le prime indagini sulla strage c’è Arnaldo La Barbera, lo stesso dirigente della Squadra mobile che nel 1989 aveva arrestato Contorno nella villa di Gaetano Grado. L’operato del suo pool investigativo “Falcone e Borsellino”, finirà al centro del clamoroso depistaggio costruito attorno alle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, utilizzato per sostenere una versione dell’attentato in via D’Amelio successivamente crollata. Negli anni successivi è Gianni De Gennaro il capo della Polizia, rampa di lancio per la direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il DIS, ovvero la struttura che coordina i servizi segreti italiani. Ma ecco, in tutto questo, cosa c’entra esattamente l’agenda rossa di Borsellino? Per gli inquirenti sarebbe da approfondire il rapporto tra De Gennaro e Serena La Barbera, figlia dell’ex dirigente, successivamente assunta presso il Dis. Dalle intercettazioni emergono conversazioni sulle carte conservate dalla famiglia e sui rapporti con l’ex capo della Polizia. La Procura valuta anche l’ipotesi che alcuni documenti potessero costituire uno strumento di pressione nei rapporti fra i protagonisti. Anche qui, tutte ipotesi da dimostrare, ma sufficienti per motivare le perquisizioni disposte nel decreto, tanto che per Caltanissetta De Gennaro e alcuni suoi collaboratori si sarebbero adoperati per impedire che Totuccio Contorno rendesse dichiarazioni ai magistrati nisseni. Ieri il procuratore Salvatore De Luca ha reso noto che l’ufficio aveva chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro, Contorno e Francesco Pacetto, già ispettore di polizia e storico collaboratore dell’ex capo della Polizia. Per Donatella Peruzzi, funzionaria del DIS, era stata chiesta la custodia in carcere, mentre per Massimo Carnicelli, addetto alla tutela di De Gennaro, una misura interdittiva. Il Gip ha respinto tutte le richieste cautelari e la Procura ha presentato appello. Il Riesame dovrà pronunciarsi il 1° dicembre 2026. Le contestazioni provvisorie si articolano in due distinti filoni. Il primo è quello che i magistrati definiscono depistaggio “dichiarativo”. Secondo l’accusa, De Gennaro, Pacetto e Carnicelli avrebbero indotto Contorno a non rendere dichiarazioni agli inquirenti. Dichiarazioni che l’ex collaboratore, effettivamente, avrebbe rifiutato di fornire. Il secondo è il depistaggio “materiale”, che riguarda il presunto occultamento di documenti cartacei e informatici dopo le perquisizioni eseguite nel settembre 2023 nei confronti dei familiari di La Barbera. Secondo la Procura, De Gennaro, Peruzzi e Carnicelli avrebbero contribuito a spostare e nascondere materiale documentale, affidandone una parte al marito della funzionaria del Dis. Altra documentazione sarebbe stata successivamente distrutta.