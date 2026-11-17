Chissà cosa avrà pensato, ancora una volta, ‘u saccunaru, quel piccolo ladro di campagna dallo sguardo diffidente, poi diventato uomo di fiducia di Stefano Bontate e scampato alla mattanza ordinata da Totò Riina, in questi ultimi giorni. Chissà cosa avrà pensato Salvatore Contorno, detto Totuccio, una volta appresa la notizia di un decreto di perquisizione disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, guidata dal procuratore Salvatore De Luca, ed eseguito il 12 novembre dai carabinieri del Ros. Nei suoi confronti, ma anche nei confronti dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, di alcuni suoi strettissimi collaboratori e persino di una funzionaria dei servizi segreti italiani. È partita la caccia grossa per il ritrovamento di quello che è il simbolo di tutto il marcio che non è mai venuto fuori dalle stragi del ‘92 e ‘93: l’agenda rossa di Paolo Borsellino, scomparsa dopo l’esplosione dell’autobomba di via D’Amelio, il 19 luglio 1992. La madre di tutti i depistaggi. Ma perché Totuccio Contorno, ormai ottantenne, interessa così tanto alla magistratura nissena che ha preso di mira, insieme a lui, Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, ex direttore del Dis ed ex presidente di Finmeccanica-Leonardo, oggi presidente di Eurolink, il consorzio incaricato del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina? Per capirlo bisogna leggersi le 126 pagine di decreto. C’entra l’origine cupa del mistero che ruota attorno a un presunto impistaggio o velina prodotta da chissà chi, soprannominato il “Corvo di Palermo”. Quel misterioso autore di lettere anonime che nel 1989 accusava Falcone e altri rappresentanti dello Stato di avere utilizzato proprio Contorno come una sorta di killer autorizzato a uccidere i mafiosi nemici in cambio di informazioni poche settimane prima del fallito attentato dell’Addaura. Proprio attorno a questa vicenda gli inquirenti nisseni puntano sul rapporto tra il vecchio pentito Contorno, il potentissimo De Gennaro e Arnaldo La Barbera, il dirigente della Squadra mobile di Palermo che sarebbe poi diventato uno degli uomini chiave del depistaggio sulle indagini di via D’Amelio. Partiamo, dunque, dal principio.
Salvatore Contorno nasce a Palermo il 28 maggio 1946. Da poco sono sbarcati gli americani in Sicilia e qui, da piccolo ladro di campagna – detto “‘u saccunaru” – passa al contrabbando per poi affiliarsi nel 1975 alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, una delle più potenti di Palermo, comandata dal “Principe di Villagrazia”, Stefano Bontate. Boss di quell’ancien régime della mafia palermitana che gestisce il contrabbando, infiltra l’economia e si occupa di traffico internazionale di eroina. Contorno ha rapporti strettissimi con i fratelli Grado, coinvolti nei grandi traffici di stupefacenti, e diventa uno degli uomini fidati del boss. Non fa parte dei vertici della Cupola, ma sa parecchie cose su chi la comanda. Tutte informazioni che si riveleranno preziosissime per Falcone, dopo il pentimento di Tommaso “don Masino” Buscetta qualche anno dopo. Quando nel 1981 Totò Riina decide di prendersi Cosa Nostra e comincia a fare pulizia del vecchio ordinamento. Il 23 aprile viene assassinato Bontate, l’11 maggio tocca a Salvatore Inzerillo, e nel frattempo si scatena una caccia all’uomo contro tutti i loro fedelissimi. Contorno incluso, che però ha come un sesto senso per le trappole. Scampa a ben due attentati, ma è costretto a fuggire. Si muove nel Lazio dove inizia a meditare la vendetta contro i traditori di Bontate, perché nel frattempo Riina gli ha massacrato tutta la famiglia, amici, parenti. Persino il medico di fiducia Sebastiano Bosio che lo aveva curato dopo l’attentato del 25 giugno 1981 sul cavalcavia che collega via Ciaculli a via Giafar, nel quartiere palermitano di Brancaccio. Nel marzo del 1982, però, Contorno viene arrestato e le manette gli salvano la pelle. Da qui inizia a fornire informazioni al commissario Ninni Cassarà, che lo identifica nei rapporti investigativi con il nome in codice “Prima Luce”. Ma la vera svolta arriva nel 1984, quando un altro grande mafioso, Tommaso Buscetta, comincia a raccontare a Giovanni Falcone i segreti dell’organizzazione criminale più potente d’Italia. Secondo una celebre ricostruzione giornalistica dell’epoca, Contorno inizialmente non vuole credere che don Masino abbia deciso di collaborare con la giustizia. E allora chiede di incontrarlo personalmente. Gli investigatori organizzano un colloquio in una località segreta, comunemente collocata a Roma. La scena, raccontata tra gli altri da Saverio Lodato, sembra quasi una liturgia mafiosa. Totuccio entra nella stanza, riconosce Buscetta, si inginocchia davanti a lui e gli bacia la mano. Don Masino si commuove, gli appoggia una mano sulla spalla o sulla fronte, a seconda delle versioni, e gli concede una sorta di benedizione. “Cosa Nostra ormai è finita. Totuccio, puoi parlare”. Una leggenda, questo incontro, che però rende bene l’idea, anche se il primo interrogatorio formale di Contorno davanti a Falcone risale già al 1° ottobre 1984. Da qui inizia per Contorno quella seconda vita sulla quale oggi la magistratura vorrebbe fare nuovamente chiarezza. Perché a questo punto Totuccio finisce nell’inchiesta americana Pizza Connection sul traffico di eroina. Entra in un programma di protezione al quale però, ad un certo punto con motivazioni fumose le autorità americane gli sospendono i sussidi. Contorno si vede allora costretto a rientrare in Italia nel novembre del 1988 nonostante il pericolo di essere ucciso. Anche la sistemazione che gli viene offerta non è delle migliori. Si nasconde infatti nella villa del cugino Gaetano Grado, un mafioso latitante della vecchia fazione di Bontate, a San Nicola l’Arena, nel Palermitano. Che ci faceva allora un pentito protetto dallo Stato nel covo di un latitante mafioso? Perché nel frattempo mantiene rapporti telefonici con il Nucleo centrale anticrimine della Criminalpol, diretto all’epoca da Gianni De Gennaro. Una conversazione del 16 maggio 1989 intercettata tra De Gennaro e Contorno, successivamente esaminata dalla Commissione parlamentare Antimafia, mostra come i due continuassero a comunicare mentre Totuccio si trovava in Sicilia. Coincidenza. Il 26 maggio 1989, la Squadra mobile di Palermo, guidata da Arnaldo La Barbera, organizza un’operazione contro Gaetano Grado e trova nel nascondiglio anche Totuccio. Nella zona vengono sequestrate numerose armi e munizioni. Contorno viene arrestato, ma sarà successivamente assolto per insufficienza di prove dall’accusa relativa alla detenzione delle armi. Proprio a proposito di questo arresto nel decreto di perquisizione del 2026 la Procura di Caltanissetta dedica numerose pagine a ricostruire l’operazione, le comunicazioni tra la Criminalpol e la Squadra mobile, le intercettazioni telefoniche e i rapporti fra De Gennaro e La Barbera, alla quale è corredata una testimonianza di Gioacchino Genchi, che riferisce di confidenze ricevute da La Barbera su presunte manipolazioni delle armi sequestrate durante quell’operazione. In particolare, si parla dell’ipotesi che alcune armi siano state trattate in modo da compromettere eventuali successive comparazioni balistiche. Tutte parole da dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio. Pochi giorni dopo, nei primi di giugno 1989, un misterioso anonimo comincia a inviare lettere a importanti esponenti delle istituzioni italiane.
Tra i destinatari figurano il presidente della Repubblica Francesco Cossiga, l’Alto commissario antimafia Domenico Sica, esponenti politici e ufficiali dei carabinieri. La stampa lo battezza come “il Corvo di Palermo”. Il contenuto delle lettere è una bomba. Il Corvo accusa Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala, Gianni De Gennaro e altri rappresentanti delle istituzioni di avere favorito il ritorno clandestino di Contorno in Sicilia per utilizzarlo contro i Corleonesi di Totò Riina. Non soltanto per raccogliere informazioni sui latitanti, ma per permettergli di consumare vendette personali. Una specie di accordo clandestino nel quale lo Stato avrebbe ottenuto informazioni e il pentito la possibilità di eliminare i suoi nemici. L’anonimo arriva a indicare alcuni omicidi e a parlare, sostanzialmente, di “omicidi di Stato”. Un’accusa mostruosa, che non è mai stata dimostrata, ma che contribuisce a gettare sospetti sul lavoro del magistrato e sui rapporti tra gli investigatori. Il 21 giugno 1989, poche settimane dopo la comparsa delle lettere, viene scoperto all’Addaura un ordigno destinato a Giovanni Falcone. Qui inizia a serpeggiare tra la stampa anche l’ipotesi assurda che quella bomba Falcone se la sia messa da solo. Quanto al Corvo, gli investigatori arrivano ad accusare il magistrato Alberto Di Pisa, già componente del pool antimafia palermitano. Vengono raccolte e confrontate impronte digitali attraverso procedure molto controverse, nelle quali interviene anche il servizio segreto militare dell’epoca. Di Pisa viene condannato in primo grado nel 1992, ma assolto definitivamente in appello nel 1993 per non aver commesso il fatto. Passano 33 anni e arriviamo a oggi. Dentro il decreto di perquisizione, infatti, gli inquirenti riconducono materiale relativo alle lettere anonime e alla vicenda giudiziaria di Di Pisa proprio a Gianni De Gennaro, destinatario di uno dei decreti di perquisizione. In un appunto manoscritto compare un nome: Elia Tucci, ex funzionario della Criminalpol di Palermo, morto nel 2004. Accanto al suo nome, secondo quanto riportato a pagina 24 del decreto, compare la definizione “ispiratore Corvo”. De Gennaro conservava dunque documentazione e sospetti relativi all’origine degli anonimi, ma che non dimostra nulla. Perché allora a Caltanissetta interessa sapere come mai De Gennaro abbia conservato quella documentazione? Nel decreto viene riportata anche una conversazione intercettata nell’aprile del 2025, nella quale De Gennaro manifesta preoccupazione per il fatto che gli investigatori stiano nuovamente approfondendo quella vicenda. “Stanno indagando sul Corvo. Non so che cazzo vogliono ancora”. Per Caltanissetta il punto è che nel 19 luglio 1992, quando in via D’Amelio a Palermo un’autobomba uccide Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta e scompare l’ormai leggendaria agenda rossa del magistrato, a coordinare le prime indagini sulla strage c’è Arnaldo La Barbera, lo stesso dirigente della Squadra mobile che nel 1989 aveva arrestato Contorno nella villa di Gaetano Grado. L’operato del suo pool investigativo “Falcone e Borsellino”, finirà al centro del clamoroso depistaggio costruito attorno alle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, utilizzato per sostenere una versione dell’attentato in via D’Amelio successivamente crollata. Negli anni successivi è Gianni De Gennaro il capo della Polizia, rampa di lancio per la direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il DIS, ovvero la struttura che coordina i servizi segreti italiani. Ma ecco, in tutto questo, cosa c’entra esattamente l’agenda rossa di Borsellino? Per gli inquirenti sarebbe da approfondire il rapporto tra De Gennaro e Serena La Barbera, figlia dell’ex dirigente, successivamente assunta presso il Dis. Dalle intercettazioni emergono conversazioni sulle carte conservate dalla famiglia e sui rapporti con l’ex capo della Polizia. La Procura valuta anche l’ipotesi che alcuni documenti potessero costituire uno strumento di pressione nei rapporti fra i protagonisti. Anche qui, tutte ipotesi da dimostrare, ma sufficienti per motivare le perquisizioni disposte nel decreto, tanto che per Caltanissetta De Gennaro e alcuni suoi collaboratori si sarebbero adoperati per impedire che Totuccio Contorno rendesse dichiarazioni ai magistrati nisseni. Ieri il procuratore Salvatore De Luca ha reso noto che l’ufficio aveva chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro, Contorno e Francesco Pacetto, già ispettore di polizia e storico collaboratore dell’ex capo della Polizia. Per Donatella Peruzzi, funzionaria del DIS, era stata chiesta la custodia in carcere, mentre per Massimo Carnicelli, addetto alla tutela di De Gennaro, una misura interdittiva. Il Gip ha respinto tutte le richieste cautelari e la Procura ha presentato appello. Il Riesame dovrà pronunciarsi il 1° dicembre 2026. Le contestazioni provvisorie si articolano in due distinti filoni. Il primo è quello che i magistrati definiscono depistaggio “dichiarativo”. Secondo l’accusa, De Gennaro, Pacetto e Carnicelli avrebbero indotto Contorno a non rendere dichiarazioni agli inquirenti. Dichiarazioni che l’ex collaboratore, effettivamente, avrebbe rifiutato di fornire. Il secondo è il depistaggio “materiale”, che riguarda il presunto occultamento di documenti cartacei e informatici dopo le perquisizioni eseguite nel settembre 2023 nei confronti dei familiari di La Barbera. Secondo la Procura, De Gennaro, Peruzzi e Carnicelli avrebbero contribuito a spostare e nascondere materiale documentale, affidandone una parte al marito della funzionaria del Dis. Altra documentazione sarebbe stata successivamente distrutta.
Dalle intercettazioni riportate nel decreto, invece, si desume che Pacetto avrebbe mantenuto rapporti con l’anziano collaboratore, informandosi sulle sue condizioni di salute e sulle sue necessità personali. In alcune conversazioni compaiono problemi economici, richieste di assistenza e accorgimenti per gestire le comunicazioni. Da qui le indicazioni sull’evitare le comunicazioni attraverso il telefono di De Gennaro e quello della moglie, oltre a una serie di conversazioni sulle iniziative che l’ex pentito avrebbe potuto assumere davanti ai magistrati. Secondo gli inquirenti, queste circostanze potrebbero dimostrare la volontà di influenzarne il comportamento. Tutti elementi, però, secondo il Gip abbastanza deboli da respingere le misure cautelari pur condividendo una parte significativa della ricostruzione fattuale. Secondo il giudice, per configurare il reato contestato sarebbe necessario dimostrare che quei documenti siano direttamente collegati alla sottrazione dell’agenda rossa. La Procura sostiene invece che il presunto depistaggio possa riguardare anche il ritorno di Contorno in Sicilia, gli anonimi del Corvo, le stragi del 1992 e il depistaggio Scarantino, fatti espressamente richiamati nell’incolpazione provvisoria.