Chi è Gianni De Gennaro? Lo “squalo” di Falcone perquisito, e cosa cerca la procura di Caltanissetta? Ex capo della polizia, dei servizi e di Finmeccanica: lo Stato contro lo Stato

Dopo Roberto Scarpinato, Giuseppe Pignatone, Gioacchino Natoli e il generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti, anche Gianni De Gennaro è finito nel mirino della Procura di Caltanissetta. Siamo nella stessa stagione di inchieste sulle stragi del ’92, ma questa volta si tratta del depistaggio di Capaci e via D’Amelio, un’indagine che promette di riscrivere la storia della mafia siciliana e di scardinare alcuni pezzi dello Stato. De Gennaro è un uomo camaleontico: prima poliziotto “sul campo”, poi dirigente, capo dei servizi e infine manager. Un duro, un soldato, che la guerra l’ha fatta sul campo, e che fosse contro la mafia o altro poco importa. Vicinissimo a Giovanni Falcone, oggi il suo nome compare dall’altra parte, quella degli accertamenti: perquisito, non indagato, in un’indagine sullo Stato che chissà dove porterà.
Chi è Gianni De Gennaro
Nato a Reggio Calabria, entra in polizia nel ’73 già con il grado di commissario. Parte ad Alessandria, poi finisce in quella Roma di piombo che inizia dai marsigliesi, passa per la banda della Magliana e diventa terreno di conquista delle più organizzate mafie del resto d’Italia. Da poliziotto “sul campo” si conquista una fama da duro, un soprannome da film action, “lo sbirro”, e con un’azione da film d’azione, “armi in pugno”, la promozione per meriti straordinari a vice questore dopo aver posto fine, con irruzione solitaria e un conflitto a fuoco, al sequestro di trenta persone all’interno dell’ambasciata belga. Poi lo “sbirro” finisce nel Nucleo centrale anticrimine, conosce Giovanni Falcone e diventa lo “squalo”, il cacciatore di mafiosi in giro per l’Italia e non solo. Fu lui a riportare in Italia Tommaso Buscetta dal Brasile, fu lui ad irrompere, sempre con le armi in pugno, in una casa di Colonia per l’arresto di due ricercati per l’omicidio del giudice Rosario Livatino.
Poi passa dietro la scrivania, e per De Gennaro inizia un’altra vita: da dirigente colleziona incarichi e promozioni. È stato il primo direttore dello Sco, il Servizio Centrale Operativo nato per coordinare le squadre mobili italiane contro la criminalità organizzata, poi assiste alla nascita della Dia, di cui diventa direttore nel 1993, e ancora prefetto, vice capo della polizia e poi capo della polizia: la scalata è completa.
Nel 2001 la macchia della sua carriera: De Gennaro è a capo della polizia durante il G8 di Genova del 2001 e i fatti della scuola Diaz, per i quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha nel 2015 e 2017 condannato l’Italia per non avere prevenuto e punito la tortura da parte delle forze dell’ordine. Lui viene assolto, poi condannato, poi di nuovo assolto perché il “fatto non sussiste” per il reato di induzione a falsa testimonianza.
Così finisce la carriera nella polizia, ma non finisce la sequela di incarichi: nel 2008 diventa il capo del Dis, l’organo di coordinamento dei servizi segreti, poi con il governo Monti diventa Sottosegretario di Stato con delega ai servizi. Nel 2013 inizia un’altra, ennesima vita, quella da manager. Viene nominato dal governo Letta Presidente di Finmeccanica nel periodo di crisi più nera per il “gioiello”, segnato da scandali e corruzione. Un passaggio inusuale, da poliziotto a manager, ma con Paolo Bricco del Sole 24 Ore De Gennaro osserva: “Negli Stati Uniti – riflette – questi passaggi da un mondo all’altro sono sempre stati all’ordine del giorno. Da noi, no. Ricordo lo stupore quando appresi nel 1990 che il mio amico Jack Lawn, che per cinque anni era stato il numero uno della Dea, lasciata l’agenzia federale antidroga era stato nominato vicepresidente dei New York Yankees, la squadra di baseball”.
Proprio con gli Stati Uniti De Gennaro ha un rapporto particolare, stimatissimo dai loro servizi: è stato l’unico non americano ad aver ricevuto la massima onorificenza dell’Fbi, ed è oggi presidente del Centro Studi Americani. Poi nel 2020 il suo mandato a Finmeccanica, che nel frattempo è diventata Leonardo, termina, e dal luglio 2023 De Gennaro è presidente di Eurolink, General Contractor per la progettazione e la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.
Perché è stato perquisito
Ieri mattina i carabinieri del Ros hanno eseguito sei decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Caltanissetta, in provincia di Roma. Riguardavano locali nella disponibilità di De Gennaro, del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e di alcune persone vicine all’ex capo della Polizia: Donatella Peruzzi, già in forza al Dis, Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia.
I decreti rientrano nell’inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il punto di partenza è l’arresto di Contorno del 26 maggio 1989 a San Nicola l’Arena (Palermo), che secondo la Procura avvenne in circostanze anomale, mai del tutto chiarite né dalla Squadra mobile né dal Nucleo centrale anticrimine, che allora gestiva il collaboratore ed era diretto da De Gennaro. La Procura vuole accertare le responsabilità di persone ancora da identificare, appartenenti ad apparati istituzionali e sovraordinate ad Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo.
Secondo la tesi dei pm, De Gennaro si sarebbe “fattivamente adoperato”, tramite Carnicelli e Pacetto, per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati nisseni. Mentre tramite Peruzzi avrebbe fatto nascondere documentazione dopo le perquisizioni del settembre 2023 ai familiari di La Barbera. Parte del materiale, composto da atti giudiziari e articoli di stampa sull’arresto di Contorno, è stata poi recuperata dal Ros.
Il procuratore Salvatore De Luca, in una lunghissima nota, ha parlato di una “apparentemente ingiustificata” preoccupazione di De Gennaro per l’indagine e per il processo sul depistaggio. La Procura ha precisato che De Gennaro e gli altri perquisiti non sono indagati per strage.