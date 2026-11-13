Chi è Gianni De Gennaro? Lo “squalo” di Falcone perquisito, e cosa cerca la procura di Caltanissetta? Ex capo della polizia, dei servizi e di Finmeccanica: lo Stato contro lo Stato

Nato a Reggio Calabria, entra in polizia nel ’73 già con il grado di commissario. Parte ad Alessandria, poi finisce in quella Roma di piombo che inizia dai marsigliesi, passa per la banda della Magliana e diventa terreno di conquista delle più organizzate mafie del resto d’Italia. Da poliziotto “sul campo” si conquista una fama da duro, un soprannome da film action, “lo sbirro”, e con un’azione da film d’azione, “armi in pugno”, la promozione per meriti straordinari a vice questore dopo aver posto fine, con irruzione solitaria e un conflitto a fuoco, al sequestro di trenta persone all’interno dell’ambasciata belga. Poi lo “sbirro” finisce nel Nucleo centrale anticrimine, conosce Giovanni Falcone e diventa lo “squalo”, il cacciatore di mafiosi in giro per l’Italia e non solo. Fu lui a riportare in Italia Tommaso Buscetta dal Brasile, fu lui ad irrompere, sempre con le armi in pugno, in una casa di Colonia per l’arresto di due ricercati per l’omicidio del giudice Rosario Livatino.

Poi passa dietro la scrivania, e per De Gennaro inizia un’altra vita: da dirigente colleziona incarichi e promozioni. È stato il primo direttore dello Sco, il Servizio Centrale Operativo nato per coordinare le squadre mobili italiane contro la criminalità organizzata, poi assiste alla nascita della Dia, di cui diventa direttore nel 1993, e ancora prefetto, vice capo della polizia e poi capo della polizia: la scalata è completa.

Nel 2001 la macchia della sua carriera: De Gennaro è a capo della polizia durante il G8 di Genova del 2001 e i fatti della scuola Diaz, per i quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha nel 2015 e 2017 condannato l’Italia per non avere prevenuto e punito la tortura da parte delle forze dell’ordine. Lui viene assolto, poi condannato, poi di nuovo assolto perché il “fatto non sussiste” per il reato di induzione a falsa testimonianza.

Così finisce la carriera nella polizia, ma non finisce la sequela di incarichi: nel 2008 diventa il capo del Dis, l’organo di coordinamento dei servizi segreti, poi con il governo Monti diventa Sottosegretario di Stato con delega ai servizi. Nel 2013 inizia un’altra, ennesima vita, quella da manager. Viene nominato dal governo Letta Presidente di Finmeccanica nel periodo di crisi più nera per il “gioiello”, segnato da scandali e corruzione. Un passaggio inusuale, da poliziotto a manager, ma con Paolo Bricco del Sole 24 Ore De Gennaro osserva: “Negli Stati Uniti – riflette – questi passaggi da un mondo all’altro sono sempre stati all’ordine del giorno. Da noi, no. Ricordo lo stupore quando appresi nel 1990 che il mio amico Jack Lawn, che per cinque anni era stato il numero uno della Dea, lasciata l’agenzia federale antidroga era stato nominato vicepresidente dei New York Yankees, la squadra di baseball”.

Proprio con gli Stati Uniti De Gennaro ha un rapporto particolare, stimatissimo dai loro servizi: è stato l’unico non americano ad aver ricevuto la massima onorificenza dell’Fbi, ed è oggi presidente del Centro Studi Americani. Poi nel 2020 il suo mandato a Finmeccanica, che nel frattempo è diventata Leonardo, termina, e dal luglio 2023 De Gennaro è presidente di Eurolink, General Contractor per la progettazione e la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.