Scarpinato è il Ranucci dell'antimafia, anche i santi inquisitori hanno le loro “inquietanti coincidenze”

Roberto Scarpinato è il Sigfrido Ranucci della Commissione Antimafia. Con questa affermazione, ad entrambi, crediamo di fare un piacere, per loro dovrebbe essere un complimento. Del resto fanno parte dello stesso partito, non quel Movimento 5 Stelle con cui Scarpinato si è fatto eleggere senatore o con cui Ranucci partecipa a feste e convegni (idem per AVS), ma l'evanescente partito dell'antimafia. Quello che già nei tardi anni '80 teorizzava Leonardo Sciascia e che oggi è arrivato alla sua mostrificazione, la schiera di intoccabili perché paladini della giustizia, i santi inquisitori che del giustizialismo hanno fatto un ascensore e che su strampalate trattative, piste nere e spy story in salsa Il Padrino ci hanno costruito una carriera. Ma Roberto Scarpinato è il Ranucci dell'antimafia perché Scarpinato come Ranucci, pur facendo parte dei “giusti”, dei duri e puri, dei censori, ora si trova censito.