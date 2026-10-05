Basta cazzate sui prezzi alti delle case e degli affitti, le proposte di esproprio à la Pacini e la guerra ad Airbnb. La sinistra propone soluzioni che non funzionano. Ecco le prove, i dati e un’alternativa vincente

Sul controllo dei canoni la letteratura è tra le più ampie dell'economia applicata. Konstantin Kholodilin, ricercatore del DIW di Berlino, ha passato in rassegna 196 studi condotti in sessant'anni. Il tetto abbassa davvero i canoni delle case che copre (lo trovano 56 studi su 65). Ma… c’è un ma. Lo studio più citato è quello di Rebecca Diamond, Tim McQuade e Franklin Qian, tre economisti di Stanford, ripreso dal Cato Institute. Nel 1994 San Francisco estese il controllo degli affitti ai piccoli condomini costruiti prima del 1980. Gli inquilini protetti ne hanno beneficiato: fra 2.300 e 6.600 dollari l'anno a testa. I proprietari però hanno reagito convertendo, vendendo, demolendo e ricostruendo: le case in affitto negli edifici colpiti sono calate del 15 per cento e gli affitti dell'intera città sono saliti del 5,1 per cento. Il beneficio per gli inquilini protetti, 2,9 miliardi di dollari, è stato pareggiato da un costo di 2,9 miliardi per tutti gli altri, pagato per il 42 per cento da chi a San Francisco doveva ancora arrivare. La norma pensata contro la gentrificazione l'ha accelerata.

L'Europa conferma. A Berlino il Mietendeckel del 2020 ha fatto scendere i canoni regolati, ma secondo lo studio di Hahn, Kholodilin, Waltl e Fongoni pubblicato su Management Science gli annunci di case in affitto sono crollati, una parte è uscita dal mercato per sempre e gli affitti sono cresciuti rapidamente nei comuni confinanti. In Catalogna, con il tetto del 2020, Joan Monras e José García-Montalvo misurano canoni medi in calo del 5 per cento e nuovi contratti in calo del 10: sono sparite le case più care, senza che ne arrivassero di economiche, e i canoni più bassi sono saliti. A Stoccolma, dove il controllo esiste dal 1947, l'attesa per una casa supera gli undici anni e un giovane inquilino su cinque ammette di aver affittato in nero, al doppio del prezzo ufficiale. Il meccanismo è sempre quello. Il tetto è un regalo a chi una casa ce l'ha già, pagato da chi la cerca: i giovani, chi cambia città per lavoro, gli immigrati. L'Italia lo ha già sperimentato con l'equo canone del 1978, abbandonato vent'anni dopo: chi lo rimpiange di solito ha l'età di chi allora un contratto ce l'aveva.