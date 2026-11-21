È finita nel più tragico dei modi l'epopea dello “squalo”, Gianni De Gennaro. Poliziotto in prima linea contro la mafia, poi capo della Polizia e dei servizi, manager delle partecipate statali e infine, negli ultimi giorni della sua vita, indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Si è sparato questa mattina, nella sua casa di campagna a Montiano, in Toscana, a 78 anni, dopo giorni di turbamento seguiti alla perquisizione nella sua abitazione. Già, secondo la tesi dei pm, dopo aver scoperto di essere intercettato aveva avuto un cambiamento di atteggiamento “radicale”, fatto di precauzioni e prudenza. Poi, in seguito alla perquisizione, aveva interrotto i rapporti con tutti. Ma per cosa era stato indagato?
Chi era De Gennaro
Nato a Reggio Calabria, in polizia nel ’73, nei primi anni della sua carriera, quelli in strada, si conquista una fama da duro e un soprannome da film action, “lo sbirro”. Poi finisce nel Nucleo centrale anticrimine, conosce Giovanni Falcone e diventa lo “squalo”, il cacciatore di mafiosi in giro per l’Italia e non solo. Era stato lui a riportare in Italia Tommaso Buscetta dal Brasile, e sempre lui ad irrompere, con le armi in pugno, in una casa di Colonia per l’arresto di due ricercati per l’omicidio del giudice Rosario Livatino.
Poi passa dietro la scrivania, e inizia un’altra vita, quella da dirigente, dove colleziona incarichi e promozioni. È stato il primo direttore del Sco, il Servizio Centrale Operativo nato per coordinare le squadre mobili italiane contro la criminalità organizzata, poi assiste alla nascita della Dia, di cui diventa direttore nel 1993, e dopo ancora prefetto, vice capo della polizia e infine capo della polizia: la scalata è completa.
Nel 2001 la macchia della sua carriera: De Gennaro è a capo della polizia durante il G8 di Genova del 2001 e i fatti della scuola Diaz, per i quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non avere prevenuto e punito la tortura da parte delle forze dell’ordine. A capo del Sco al tempo c'è uno dei suoi fedelissimi, Francesco Gratteri, colui che De Gennaro chiama poco dopo aver scoperto la presenza delle cimici al Centri Studi americani, e colui che era presente mentre l'ex pm Michele Prestipino rivelava, secondo un accusa in corso, informazioni riservate a De Gennaro sulle indagini relative al Ponte sullo Stretto. Per Genova De Gennaro viene assolto, poi condannato, poi di nuovo assolto perché il “fatto non sussiste” per il reato di induzione a falsa testimonianza.
Così finisce la carriera nella polizia, ma non finiscono gli incarichi di vertice: guida i servizi segreti, poi, con il governo Monti, diventa Sottosegretario di Stato con delega agli stessi servizi. Nel 2013 inizia un’altra, ennesima vita, quella da manager. Viene nominato dal governo Letta Presidente di Finmeccanica, poi nel 2020 il suo mandato a Finmeccanica, che nel frattempo è diventata Leonardo, termina, e dal luglio 2023 diventa presidente di Eurolink, General Contractor per la progettazione e la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.
I pm gli contestano due condotte. La prima è un depistaggio “dichiarativo”: tramite l'ex ispettore Pacetto e il finanziere Carnicelli avrebbe cercato di impedire al collaboratore Salvatore Contorno di parlare con gli inquirenti. Contorno, convocato il 15 maggio 2025, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo Il Foglio, voce critica verso l'accusa, avrebbe deciso da solo, come mostrerebbe una telefonata in cui dice a Pacetto che non risponderà.
La seconda è un depistaggio “materiale”: dopo le perquisizioni del settembre 2023 ai familiari di Arnaldo La Barbera, avrebbe occultato e in parte distrutto documenti cartacei e informatici. Tra gli elementi citati ci sono intercettazioni del Ros, in cui avrebbe detto “Io ormai ho distrutto tutto”, e il presunto affidamento di hard disk al figlio e a Carnicelli, finanziere addetto alla sua tutela. Il gip Giulia Zappalà ha respinto la richiesta di domiciliari, ritenendo il depistaggio materiale configurabile solo se si prova il nesso diretto con la sottrazione dell'agenda. Il 1° dicembre il Riesame avrebbe dovuto decidere sull'appello della Procura.
Ieri, a distanza di trent'anni, un altro scoop lo aveva coinvolto. Attilio Bolzoni, che all'epoca firmò l'articolo con Giuseppe D'Avanzo, sul Domaniha confermato e arricchito di dettagli quanto già raccontato da Ilda Bocassini, che aveva indicato De Gennaro come la fonte dei verbali del pentito Salvatore Cancemi sui rapporti tra Cosa nostra e Silvio Berlusconi, pubblicati da Repubblica nel marzo 1994 a una settimana dalle elezioni. Lo stesso De Gennaro, sotto giuramento, aveva dichiarato alla procura di Firenze il 9 luglio 2024: “È certo che io i verbali di Cancemi non li avevo, né tantomeno è accaduto che io li abbia consegnati a D'Avanzo”.
Ora De Gennaro si porta dietro una serie di misteri, e non potrà più rispondere su ciò che i pm volevano chiarire: cosa contenessero i documenti distrutti e quale fosse il suo rapporto con Arnaldo La Barbera, ex capo della Mobile di Palermo, che per l'accusa fece sparire la famosa agenda rossa e fu il regista del depistaggio Scarantino sulla strage di via D'Amelio. Depistaggio che fece poi arrestare sette persone innocenti e che, sempre secondo la tesi dei pm, fu messo in atto per “preservare responsabilità istituzionali”. La figlia di La Barbera fu poi assunta al Dis sotto la direzione di De Gennaro. Così come resta oscuro cosa sia successo all'Addaura, quando il 21 giugno del 1989 58 candelotti di dinamite furono rinvenuti nei pressi della casa al mare di Giovanni Falcone. Un primo, fallito, attentato, il cui movente non è mai stato chiarito. E cosa sia accaduto davvero attorno a Contorno, estradato negli Stati Uniti nel 1984 e tornato in segreto in Sicilia. Fu poi arrestato nel 1989 dalla Mobile di Palermo guidata da La Barbera, con il concorso del Nucleo centrale anticrimine diretto da De Gennaro. Per la Procura, la gestione “opaca” del caso legò i due, e le lettere anonime firmate dal “Corvo” di Palermo accusavano De Gennaro e Falcone di aver favorito il ritorno di Contorno per usarlo contro Riina, suo grande nemico. Massimo Ciancimino, poi condannato per calunnia, lo indicava come il “signor Carlo”, uomo dei servizi legato al padre Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo al centro della teoria della Trattativa, anche se ai servizi De Gennaro arriverò sei anni dopo la morte di Ciancimino. Secondo i pm i documenti distrutti da De Gennaro avrebbero potuto riguardare proprio il Corvo, l'arresto di Contorno e l'Addaura. Probabilmente non lo sapremo mai. Ora all'ammasso di nebbia sulla stagione delle stragi si aggiunge un'altra domanda: perchè De Gennaro si è sparato?