Nato a Reggio Calabria, in polizia nel ’73, nei primi anni della sua carriera, quelli in strada, si conquista una fama da duro e un soprannome da film action, “lo sbirro”. Poi finisce nel Nucleo centrale anticrimine, conosce Giovanni Falcone e diventa lo “squalo”, il cacciatore di mafiosi in giro per l’Italia e non solo. Era stato lui a riportare in Italia Tommaso Buscetta dal Brasile, e sempre lui ad irrompere, con le armi in pugno, in una casa di Colonia per l’arresto di due ricercati per l’omicidio del giudice Rosario Livatino.

Poi passa dietro la scrivania, e inizia un’altra vita, quella da dirigente, dove colleziona incarichi e promozioni. È stato il primo direttore del Sco, il Servizio Centrale Operativo nato per coordinare le squadre mobili italiane contro la criminalità organizzata, poi assiste alla nascita della Dia, di cui diventa direttore nel 1993, e dopo ancora prefetto, vice capo della polizia e infine capo della polizia: la scalata è completa.

Nel 2001 la macchia della sua carriera: De Gennaro è a capo della polizia durante il G8 di Genova del 2001 e i fatti della scuola Diaz, per i quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non avere prevenuto e punito la tortura da parte delle forze dell’ordine. A capo del Sco al tempo c'è uno dei suoi fedelissimi, Francesco Gratteri, colui che De Gennaro chiama poco dopo aver scoperto la presenza delle cimici al Centri Studi americani, e colui che era presente mentre l'ex pm Michele Prestipino rivelava, secondo un accusa in corso, informazioni riservate a De Gennaro sulle indagini relative al Ponte sullo Stretto. Per Genova De Gennaro viene assolto, poi condannato, poi di nuovo assolto perché il “fatto non sussiste” per il reato di induzione a falsa testimonianza.

Così finisce la carriera nella polizia, ma non finiscono gli incarichi di vertice: guida i servizi segreti, poi, con il governo Monti, diventa Sottosegretario di Stato con delega agli stessi servizi. Nel 2013 inizia un’altra, ennesima vita, quella da manager. Viene nominato dal governo Letta Presidente di Finmeccanica, poi nel 2020 il suo mandato a Finmeccanica, che nel frattempo è diventata Leonardo, termina, e dal luglio 2023 diventa presidente di Eurolink, General Contractor per la progettazione e la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.