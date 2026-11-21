Nessuno sapeva niente degli arrivi di Mr. Dong e Amodei fino a quando Brindisi non si è preparata ai grandi eventi, tra misure di sicurezza eccezionali per accogliere il ministro e articoli sui media locali per enfatizzare la presenza del Ceo statunitense. Andiamo con ordine. L'uomo di Xi ha avuto un vis a vis con il suo omologo italiano, Guido Crosetto, in quel di Roma, e poi è filato a Brindisi per un incontro con i massimi vertici della Marina militare italiana a bordo della nave Atlante costruita da Fincantieri. Due appunti interessanti. Il primo: nel suo comunicato Pechino ha spiegato che l'incontro tra Dong e Crosetto è avvenuto su invito di quest'ultimo e che i due hanno avuto uno “scambio di opinioni sulle relazioni bilaterali e sui legami militare-militare, sulla situazione internazionale e regionale e sulle questioni di interesse comune”, concordando “di promuovere ulteriormente le relazioni militare-militare e di salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità regionale e globale”. Il secondo: la nuovissima nave Atlante, vistata dall'ospite, è equipaggiata per il recupero di mezzi e materiali dal fondo marino e può fungere anche da base per operazioni di intelligence e guerra elettronica.