Non capita tutti i giorni che Brindisi, una città periferica e lontana dai grandi centri del potere, finisca sulle prime pagine dei giornali. Per di più a causa di due visite misteriose, avvolte nel massimo riserbo, separate appena da un paio giorni, che hanno avuto come protagonisti due personaggi di rilievo globale: il ministro cinese della Difesa e l'amministratore delegato di Anthropic, colosso statunitense dell'intelligenza artificiale. Si potrebbe, anzi, tranquillamente dire che non capiti tutti i giorni di vedere in Italia un uomo di Xi Jinping - in questo caso Dong Jun, ma il nome è tutto sommato secondario, conta il ruolo - e Dario Amodei. Nell'ultima settimana è invece successo che entrambi, in momenti diversi, hanno fatto tappa in Puglia. Davvero curioso. Anche perché i precedenti non sono affatto freschi. Bisogna tornare al 2008, 18 anni fa, per trovare un ministro cinese della Difesa (Liang Guanglie) in visita nelle italiche terre, allo scorso maggio e al 2024 per Amodei. Viaggi, quelli, che hanno comunque gravitato attorno a Roma e non certo Brindisi.
Nessuno sapeva niente degli arrivi di Mr. Dong e Amodei fino a quando Brindisi non si è preparata ai grandi eventi, tra misure di sicurezza eccezionali per accogliere il ministro e articoli sui media locali per enfatizzare la presenza del Ceo statunitense. Andiamo con ordine. L'uomo di Xi ha avuto un vis a vis con il suo omologo italiano, Guido Crosetto, in quel di Roma, e poi è filato a Brindisi per un incontro con i massimi vertici della Marina militare italiana a bordo della nave Atlante costruita da Fincantieri. Due appunti interessanti. Il primo: nel suo comunicato Pechino ha spiegato che l'incontro tra Dong e Crosetto è avvenuto su invito di quest'ultimo e che i due hanno avuto uno “scambio di opinioni sulle relazioni bilaterali e sui legami militare-militare, sulla situazione internazionale e regionale e sulle questioni di interesse comune”, concordando “di promuovere ulteriormente le relazioni militare-militare e di salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità regionale e globale”. Il secondo: la nuovissima nave Atlante, vistata dall'ospite, è equipaggiata per il recupero di mezzi e materiali dal fondo marino e può fungere anche da base per operazioni di intelligence e guerra elettronica.
E Amodeo? È atterrato a Brindisi con un jet privato, t-shirt bianca e pantaloni neri, come un facoltoso turista qualsiasi. C'è chi dice che sia arrivato in Puglia per farsi una vacanza e chi ipotizza l'acquisto di una masseria. Ricostruzioni assai poco realistiche. Più probabile, visto che – come ha scritto l'Ansa - in uno dei lussuosi resort a Borgo Egnazia era in programma una riunione (molto riservata) tra esperti che parlavano di Intelligenza artificiale e del suo sviluppo tecnologico, che Mr.Amodeo sia arrivato in Italia per parlare di affari. Quali? Quelli riguardanti la sua creatura, Anthropic, società specializzata nell'intelligenza artificiale generativa e sviluppatrice della famiglia di modelli Claude. Il gruppo, per la cronaca, ha accelerato l'espansione europea aprendo nuovi uffici a Parigi e Monaco, che si aggiungono a Londra, Dublino e Zurigo. I suoi ricavi nel Vecchio Continente sono inoltre cresciuti di oltre nove volte nell'ultimo anno grazie a non meglio specificati clienti di peso. Ha raggiunto una valutazione di 965 miliardi di dollari, prima di sbarcare al Nasdaq, a novembre, con una capitalizzazione iniziale di circa 1.500 miliardi. A sostenerne la crescita ci sono partner come Amazon e Google, e investitori quali Sequoia Capital, BlackRock e Qatar Investment Authority.
Cina, intelligenza artificiale americana. E poi? Manca la ciliegina sulla torta: l'allarme droni risuonato nella base militare statunitense di Sigonella, a circa 450 chilometri di distanza in linea d'aria da Brindisi. In base a quanto emerso droni sospetti, non sappiamo quanti, non sappiamo di chi, non sappiamo per quale fine, avrebbero sorvolato la struttura e gli alloggi del personale. Ai velivoli militari statunitensi diretti a Sigonella sarebbe stato persino consigliato di considerare rotte alternative. A un KC-135 Stratotanker, un aereo cisterna utilizzato per il rifornimento in volo, sarebbe stato persino ordinato di interrompere le procedure di atterraggio e dirigersi verso Aviano, salvo poi autorizzarlo a concludere la manovra a Sigonella. Gli accertamenti sono ancora in corso. È stato un falso allarme? E chi lo sa. Da queste parti, ha ricordato Repubblica, sono decollati diversi droni da ricognizione RQ-4 Global Hawk per monitorare i Pasdaran nel Golfo e il Mar Nero, dove di recente si sono intensificati gli attacchi russi contro imbarcazioni civili al largo di Bulgaria e Romania. Vuoi vedere che, mentre tutti guardavano a Shenzhen, qualcosa di molto importante stava andando in scena nel sud Italia?