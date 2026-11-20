Ma quale nuova Yalta! Lasciate perdere questa definizione mega abusata e filtrata dalle lenti occidentali che non racconta per niente cosa è successo a Shenzhen tra Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump. Se il vertice a tre è stato un successo per Pechino, allora noi di MOW abbiamo intervistato un esperto e accademico che in Cina ci vive e lavora sul serio. Ecco l'intervista totale a Fabio Massimo Parenti, Distinguished scholar alla China Foreign Affairs University, per capire com'è andato l'incontro del secolo.
Professore, partiamo con una domanda banale. A cosa è servito questo vertice?
Il vertice a tre è servito innanzitutto a mettere allo stesso tavolo i tre presidenti più influenti al mondo, alla guida di tre Paesi che, per peso economico, finanziario, militare e disponibilità di risorse, hanno una responsabilità determinante nei destini del mondo. Si tratta di grandi potenze, soprattutto Stati Uniti e Cina, in forte competizione tra loro.
Com'è andato dal punto di vista della Cina?
Xi Jinping ha definito l'incontro di un significato “dirompente”, potenzialmente rivoluzionario.
Xi, Trump o Putin: a suo avviso chi ha sfruttato meglio l'incontro?
È servito a tutti e tre per ridurre l'instabilità internazionale, intervenire sui flussi energetici, sulle fratture delle catene produttive e sulla regolazione degli arsenali nucleari. Secondo Xi, i semi gettati dall'incontro potranno mettere radici per il bene dell'umanità, contribuendo alla riforma della governance globale, che rappresenta uno dei principali obiettivi di Pechino. L'intento è superare, in ultima istanza, la logica dei blocchi e favorire un mondo più cooperativo, fondato sul rispetto reciproco e sul mutuo vantaggio. Esiste però una differenza macroscopica tra i tre leader....
Prego, ci dica
Trump e Putin hanno bisogno di risultati a breve termine, per affrontare i fronti di guerra e i problemi economici, mentre Xi guarda oltre le crisi contingenti e propone una visione di lungo periodo, incentrata proprio sulla riforma della governance mondiale. Una prospettiva emersa chiaramente anche nei suoi discorsi durante il vertice APEC, rivolti sia ai leader della macroregione Asia-Pacifico sia ai rappresentanti delle imprese di mezzo mondo.
Questo vertice, insomma, pare di capire che sia particolarmente servito alla Cina
Le è servito molto. La Cina ha trasformato Shenzhen, uno dei simboli territoriali più importanti del proprio sviluppo e della propria modernizzazione, nella capitale della diplomazia mondiale. Le parole, la visione e la strategia policentrica cinese, orientate verso una maggiore interdipendenza, una globalizzazione inclusiva, la condivisione tecnologica e la cooperazione, hanno preso il sopravvento, portando Trump e Putin a ribadire e sottoscrivere parole chiave della diplomazia cinese: stabilità, rispetto reciproco, cooperazione. Anche il discorso di Trump è stato uno dei più moderati e sensati della sua storia politica. Il riferimento all'ONU compare al primo punto del comunicato dei tre, proprio quell'ONU sulla cui centralità la Cina insiste costantemente, mentre Trump è stato il presidente per eccellenza della critica alle Nazioni Unite e alle istituzioni internazionali. Anche in questo passaggio vedo una forte influenza cinese nell'aver imposto un elemento programmatico così significativo.
A cosa punta davvero Pechino?
La Cina ha dimostrato, attraverso la propria azione diplomatica, di voler favorire il superamento della logica dei blocchi e delle sfere di influenza. La concretezza dell'approccio cinese è emersa dalle nuove iniziative sulla governance regionale dell'Asia-Pacifico, che si affiancano a quelle globali già note, dalla Shanghai Cooperation Organization alla riforma dell'ONU, fino alle quattro iniziative globali, che rappresentano, insieme alla Via della Seta, alcune delle principali gambe del progetto di una comunità umana dal futuro condiviso. Ci sono poi la dichiarazione Shenzhen Vision, le nuove forme associative, tra cui quella dedicata alle aree metropolitane costiere, i nuovi centri di ricerca proposti e le istituzioni annunciate per rafforzare la cooperazione nei settori innovativi e la condivisione tecnologica. Insomma, parole e fatti per l'APEC in Cina. Direi quindi che, complessivamente, per la Cina questo vertice è andato molto bene, proprio perché il Paese ragiona in termini pratici e non ideologici. Pechino ha persino mostrato qualche attenzione in più nei confronti di Trump, con il quale ha dossier più caldi e complessi rispetto alla Russia. Anche questo è un segno di notevole pragmatismo.
In definitiva, cosa pensano i cinesi di questo vertice?
Innanzitutto, parlando con colleghi e amici cinesi, ho riscontrato un netto rifiuto di qualsiasi interpretazione del vertice come una nuova Yalta. Non è nelle corde della visione cinese, secondo cui le regole internazionali devono essere scritte con la partecipazione di tutti, nell'ambito delle Nazioni Unite o di altri consessi multilaterali, e non decise da tre grandi potenze. La stella polare è piuttosto quella che Pechino definisce la diplomazia dei grandi Paesi, fondata sulla peculiare responsabilità delle potenze più influenti nel contribuire alla stabilizzazione internazionale, evitare i conflitti, favorire apertura, integrazione e varie forme di compromesso, nell'interesse dei popoli e dell'umanità intera. Questo, in sostanza, è anche il senso delle considerazioni che mi sono state riferite dai colleghi e dagli amici cinesi con cui ho avuto modo di confrontarmi in questi giorni.