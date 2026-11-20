Professore, partiamo con una domanda banale. A cosa è servito questo vertice?

Il vertice a tre è servito innanzitutto a mettere allo stesso tavolo i tre presidenti più influenti al mondo, alla guida di tre Paesi che, per peso economico, finanziario, militare e disponibilità di risorse, hanno una responsabilità determinante nei destini del mondo. Si tratta di grandi potenze, soprattutto Stati Uniti e Cina, in forte competizione tra loro.

Com'è andato dal punto di vista della Cina?

Xi Jinping ha definito l'incontro di un significato “dirompente”, potenzialmente rivoluzionario.

Xi, Trump o Putin: a suo avviso chi ha sfruttato meglio l'incontro?

È servito a tutti e tre per ridurre l'instabilità internazionale, intervenire sui flussi energetici, sulle fratture delle catene produttive e sulla regolazione degli arsenali nucleari. Secondo Xi, i semi gettati dall'incontro potranno mettere radici per il bene dell'umanità, contribuendo alla riforma della governance globale, che rappresenta uno dei principali obiettivi di Pechino. L'intento è superare, in ultima istanza, la logica dei blocchi e favorire un mondo più cooperativo, fondato sul rispetto reciproco e sul mutuo vantaggio. Esiste però una differenza macroscopica tra i tre leader....

Prego, ci dica

Trump e Putin hanno bisogno di risultati a breve termine, per affrontare i fronti di guerra e i problemi economici, mentre Xi guarda oltre le crisi contingenti e propone una visione di lungo periodo, incentrata proprio sulla riforma della governance mondiale. Una prospettiva emersa chiaramente anche nei suoi discorsi durante il vertice APEC, rivolti sia ai leader della macroregione Asia-Pacifico sia ai rappresentanti delle imprese di mezzo mondo.