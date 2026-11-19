L’unica speranza che abbiamo si chiama Europa. Perché l’Europa è prima di tutto un’idea. Di pace, giustizia sociale, cultura, progresso scientifico, libertà civili (di stampa, parola, opinione, religione). Invece fanno di tutto per farci dimenticare questa verità.
Oggi si decidono le sorti del mondo senza l’Europa. Trump, Putin e Xi si incontrano, decidono, si mangiano l’Europa. E noi ci stiamo facendo mangiare. Facendo finta di non vedere un’Europa in mano alle lobby, alla corruzione, ai soldi del Qatar, perché siamo impegnati, troppo impegnati a guardare il Grande Fratello, a seguire Temptation Island, a scrollare i social, fidandoci di gente che mette in vetrina le proprie paranoie, insicurezze o simil virtù.
Non so di chi sia l’interesse (anzi lo so, ma non ho le prove), non so nemmeno chi ci potrà salvare e chi sarà veramente il nostro salvatore (o la nostra salvatrice), però qui stiamo arrivando a un’Europa erosa da fuori, dentro, sopra e sotto.
Da sotto: lo stretto di Hormuz è un modo per devastare l’Europa, per far salire i prezzi energetici, delle merci, di qualsiasi cosa. Da fuori: con l’immigrazione. Da dentro: con le manifestazioni, le proteste (e non a caso le più feroci avvengono in Francia, l’unico membro dell’Unione che possiede il nucleare e può governarlo senza chiedere il permesso). Da sopra: con i sistemi di hackeraggio e la cyber war o guerra ibrida. Abbiamo messo le nostre vite in mano alle macchine e ora con le macchine ci fottono.
Quindi, con un’Europa assediata da più parti, prima ci rendiamo conto che dobbiamo cambiare le regole che la governano meglio è. Se invece non acquisiamo questa consapevolezza e non agiamo in tal senso (il plurale è maiestatis ma ad agire devono essere soprattutto i governanti, noi possiamo fare pressione) e di conseguenza continuiamo a vivere in un’Europa dove ogni Stato fa da sé, ma per prendere le decisioni ci vuole l’unanimità, dove l’Europa continua a non essere una forza militare unica e unita, dove l’Europa non ha leader forti, chiari e con interessi comuni, è chiaro che non c’è e non ci sarà salvezza. Se non cambiamo l’Europa, se non liberiamo l’Europa, l’Europa non sarà mai nelle condizioni di influire sul mondo, e qualsiasi Paese europeo (tranne, forse, la Francia) diventerà una succursale o dell’America o della Cina o della Russia (con l’accordo dei capitali arabi; e per questo una mossa sensata, oggi, sarebbe riportare il Regno Unito dentro l’Europa).
Fino ad allora, la speranza è solo che America, Russia e Cina abbiano pietà di noi. Perché ciò che viene ucciso, ed ecco il punto nevralgico, ciò che viene ucciso ogni giorno, progressivamente, è proprio la cultura della libertà, della tolleranza, del progresso sociale che ha reso grandi i Paesi europei. Uccisa questa cultura, rimane ben poco per proteggerci da chi ha chiamato il prossimo futuro — ed era sicuramente molto più autorevole di me — “Illuminismo oscuro”.