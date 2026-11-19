L’unica speranza che abbiamo si chiama Europa. Perché l’Europa è prima di tutto un’idea. Di pace, giustizia sociale, cultura, progresso scientifico, libertà civili (di stampa, parola, opinione, religione). Invece fanno di tutto per farci dimenticare questa verità.

Oggi si decidono le sorti del mondo senza l’Europa. Trump, Putin e Xi si incontrano, decidono, si mangiano l’Europa. E noi ci stiamo facendo mangiare. Facendo finta di non vedere un’Europa in mano alle lobby, alla corruzione, ai soldi del Qatar, perché siamo impegnati, troppo impegnati a guardare il Grande Fratello, a seguire Temptation Island, a scrollare i social, fidandoci di gente che mette in vetrina le proprie paranoie, insicurezze o simil virtù.

Non so di chi sia l’interesse (anzi lo so, ma non ho le prove), non so nemmeno chi ci potrà salvare e chi sarà veramente il nostro salvatore (o la nostra salvatrice), però qui stiamo arrivando a un’Europa erosa da fuori, dentro, sopra e sotto.

Da sotto: lo stretto di Hormuz è un modo per devastare l’Europa, per far salire i prezzi energetici, delle merci, di qualsiasi cosa. Da fuori: con l’immigrazione. Da dentro: con le manifestazioni, le proteste (e non a caso le più feroci avvengono in Francia, l’unico membro dell’Unione che possiede il nucleare e può governarlo senza chiedere il permesso). Da sopra: con i sistemi di hackeraggio e la cyber war o guerra ibrida. Abbiamo messo le nostre vite in mano alle macchine e ora con le macchine ci fottono.