Gli inquirenti, oltre a Proietto unico indagato, finora non sembrano aver individuato altri soggetti che potessero avere un interesse ad assassinare la trentatreenne facendo ricadere la colpa sul suo amico speciale sul quale fin dall’inizio si è concentrata l’attenzione investigativa. Secondo alcune indiscrezioni nelle ore precedenti l’omicidio in casa di Noemi si sarebbe svolta una festicciola che avrebbe lasciato alcune tracce finite al vaglio dei Ris di Messina che, tra gli altri reperti, avrebbero raccolto una trentina di mozziconi di sigaretta sulla scena del crimine. Potrebbe esserci la firma di un colpevole diverso dall’indagato? Altri dubbi sollevati dal pubblico ministero riguardano il mancato allarme di Proietto che dopo aver trovato il cadavere di Noemi come lui stesso ha dichiarato, non ha allertato i soccorsi e si è recato in un bar dove avrebbe consumato un caffè prima di fare ritorno nell’abitazione della donna e riscontrare lo scoppio di un incendio.

L’audizione è di particolare importanza perché arriva proprio qualche giorno prima del deposito della relazione finale dei Ris che hanno raccolto tutti i reperti utili all’individuazione del responsabile della morte di Noemi oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ai dati estrapolati dai tabulati telefonici. Per il momento nei confronti di Toni Proietto non sono scattate misure cautelari anche se la sua posizione sembra lontana dall’essere archiviata. All’uscita dall’interrogatorio l’amico speciale di Noemi si è dichiarato rilassato e sorridendo ai cronisti ha telefonato alla madre avvertendola che l’avrebbe raggiunta per cena.