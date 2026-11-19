Dopo tre mesi dal ritrovamento del cadavere di Noemi Impellizzeri nella sua abitazione di Riposto (CT), l’“amico speciale” Toni Proietto, unico indagato per la sua morte, è stato sentito per quasi cinque ore in Procura dove è stato chiamato a rispondere alle domande che la pm Daniela Rapisarda gli ha rivolto riguardo al ritrovamento del corpo della trentatreenne.
La versione che l’indagato ha fornito nell’ambito delle innumerevoli interviste rilasciate durante svariate dirette televisive è sempre stata costellata da contraddizioni e particolari che risultano poco credibili da parte dell’opinione pubblica e anche da parte della madre della vittima che ha sempre contestato la tesi del suicidio, tesi completamente smentita dai rilievi emersi nel corso degli esami autoptici che hanno evidenziato segni sul collo di Noemi compatibili con uno strangolamento e un’agonia durata purtroppo una quindicina di minuti. Fin dai giorni successivi al ritrovamento gli inquirenti si sono convinti che le condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere di Noemi fossero frutto di una messinscena con la costruzione artefatta di un finto suicidio avvenuto per impiccagione e un incendio appiccato da parte dell’assassino per cancellare le tracce. Tra le questioni dirimenti che hanno condotto la Procura ad iscrivere nel registro degli indagati Proietto c’è il suo racconto secondo il quale la giovane donna nel corso di una videochiamata gli avrebbe comunicato l’intenzione di togliersi la vita e gli avrebbe mostrato una corda, una conversazione che non è possibile riscontrare oggettivamente e sulla quale i magistrati sono tornati nel corso dell’interrogatorio all’indagato. In Procura a Catania oltre all’avvocato difensore Ivan Siragusa, erano presenti anche gli uomini del Racis, il raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche che ha il compito di analizzare il comportamento e le microespressioni facciali di Proietto allo scopo di comprendere se ciò che viene dichiarato dall’imputato sia in armonia o meno con il linguaggio non verbale. Ora occorrerà capire se quella ricostruzione ha convinto gli investigatori perché se ciò che Proietto racconta rispondesse al vero, significherebbe che un altro soggetto, venuto a conoscenza della videochiamata intercorsa tra l’indagato e la vittima, ne avrebbe approfittato per uccidere Noemi e inscenare il finto suicidio. Ma chi poteva essere a conoscenza di quella conversazione oltre ai diretti interessati ammesso che la conversazione sia realmente avvenuta? E chi poteva avere intenzione di incastrare Proietto facendo ricadere su di lui la responsabilità della morte di Noemi come sostiene il suo avvocato difensore?
Gli inquirenti, oltre a Proietto unico indagato, finora non sembrano aver individuato altri soggetti che potessero avere un interesse ad assassinare la trentatreenne facendo ricadere la colpa sul suo amico speciale sul quale fin dall’inizio si è concentrata l’attenzione investigativa. Secondo alcune indiscrezioni nelle ore precedenti l’omicidio in casa di Noemi si sarebbe svolta una festicciola che avrebbe lasciato alcune tracce finite al vaglio dei Ris di Messina che, tra gli altri reperti, avrebbero raccolto una trentina di mozziconi di sigaretta sulla scena del crimine. Potrebbe esserci la firma di un colpevole diverso dall’indagato? Altri dubbi sollevati dal pubblico ministero riguardano il mancato allarme di Proietto che dopo aver trovato il cadavere di Noemi come lui stesso ha dichiarato, non ha allertato i soccorsi e si è recato in un bar dove avrebbe consumato un caffè prima di fare ritorno nell’abitazione della donna e riscontrare lo scoppio di un incendio.
L’audizione è di particolare importanza perché arriva proprio qualche giorno prima del deposito della relazione finale dei Ris che hanno raccolto tutti i reperti utili all’individuazione del responsabile della morte di Noemi oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ai dati estrapolati dai tabulati telefonici. Per il momento nei confronti di Toni Proietto non sono scattate misure cautelari anche se la sua posizione sembra lontana dall’essere archiviata. All’uscita dall’interrogatorio l’amico speciale di Noemi si è dichiarato rilassato e sorridendo ai cronisti ha telefonato alla madre avvertendola che l’avrebbe raggiunta per cena.