Dopo il delitto di Garlasco c’è Arce: la cronaca nera ha trovato il suo sequel con l’omicidio di Serena Mollicone. Nuovo processo e stesso copione mediatico: ecco perché se la giustizia non arriva vent’anni dopo non siamo contenti…

Ma c’è qualcosa che, purtroppo, fino a questo momento è rimasto sullo sfondo: la testimonianza del luogotenente Gabriele Tersigni, collega di Santino Tuzi, il brigadiere dei carabinieri che si sarebbe suicidato dopo aver raccontato cosa sapeva sull'omicidio di Serena. Tuzi, prima di morire, ha confessato di averla vista entrare in caserma, ma di non averla più vista uscire. La figlia di Santino, Maria Tuzi, che non crede che suo padre si sia suicidato, si batte da anni affinché si faccia chiarezza: “Con Terzigni fu sincero, fu una confidenza fatta a una persona di cui si fidava, perciò non fu fatto un verbale. Mio padre diede a Terzigni dettagli che poteva conoscere solo chi aveva visto Serena. I vestiti, la borsetta. Terzigni è stato tra i primi a vedere il corpo e a lui non poteva mentire”. E sul nuovo processo: “Non ero per niente ottimista, forse per tutelarmi dopo le due assoluzioni. È una gioia indescrivibile, per Serena, per suo padre Guglielmo e anche per mio padre. Non ho mai creduto al suicidio e con la verità su Serena anche la sua morte verrà riscritta”. Il nuovo Garlasco show è servito, in un paese in cui se la giustizia non arriva con almeno un ventennio di ritardo allora non siamo contenti. Sappiamo già come andrà, il potere della comunicazione mainstrem si è già in messa in moto, ed ora gli opinionisti di turno sono pronti a puntare il dito oggi su uno e domani sull’altro. E anche qui ci dimenticheremo presto che alla base di tutto c’è una ragazza uccisa…