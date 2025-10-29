Il Protocollo di Difesa della Nasa contro la Cometa 3I/Atlas è l’esempio di come ci fanno terrorismo psicologico. Noi rispondiamo andando a vedere il musical di Stranger Thing a Broadway o l’Opera Lirica di fantascienza a Berlino

Però intanto, sicuramente fino alla fine di dicembre (Atlas dovrebbe arrivare vicino vicino alla Terra il 19 dicembre) a Broadway, al al Marquis Theatre (210 W 46th St., New York, NY 10036) c’è il musical di Stranger Thing e quindi si vola. Anche perché non si tratta di un rifacimento della serie ma di un vero e proprio spin-off; è un capitolo a se stante, un prequel, uno aderente alla serie, si intitola “Stranger Thing – The First Shadow” e dietro la produzione ci sono tutti quelli che contano, cioè I Duffer Brothers e Netflix e la produzione è di Sonia Friedman, più che una produttrice teatrale una sorta di divinità del palcoscenico (i suoi spettacoli hanno vinto decine e decine di Laurence Olivier Award e Tony Award (un’ottantina in tutto), la stessa che ha portato a teatro Harry Potter, per dire.

Per quanto riguarda l’opera lirica berlinese è un po’ berlinese, nel senso che non ci si scontra con gli alieni ma l’extraterrestre diventa metafora dell’alieno in senso di altro della diversità etc. etc. etc. un po’ alla E.T. o alla Incontri ravvicinati del terzo tipo, dove, se ancora vi stupire che si facciano opere liriche con tema fantascienza, dovreste pensare che in questo classico cult umani e alieni comunicavano grazie alla musica (anche se un po’ preferiamo lo Spielberg della Guerra dei Mondi).

Certo, se il teatro d’opera e di prosa, in Italia, si svecchiassero un tantino senza le lamentele dei pazzi fedeli alla Tradizione sarebbe una bella Italia, anche perché noi nerd non abbiamo nulla contro la Tradizione, ci piace pure, è che noi siamo più liberali e loro sono un po’ bacchettoni. E non hanno né le camicie a quadri, né le Converse, né le magliette delle band metal. E secondo me non hanno neanche le torce e le batterie nello zainetto.