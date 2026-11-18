C'è poi un interessante capitolo che riguarda Donald Trump. I file parlano di quasi 3 miliardi di dollari di transazioni che hanno coinvolto società riconducibili all'attuale presidente americano, con pagamenti provenienti anche da imprese collegate a sospette reti di riciclaggio russe e azere. Certo, non significa che Trump sia stato accusato di riciclaggio, ma che alcune società del suo universo imprenditoriale hanno ricevuto denaro transitato attraverso circuiti finanziari sospetti. Arriviamo così alla Russia, i cui oligarchi, anche quelli vicinissimi al Cremlino, sarebbero stati corteggiati dall'istituo nonostante le crescenti tensioni geopolitiche e le ripetute preoccupazioni espresse dai propri responsabili dei controlli interni. Sotto la gestione del richiamato Sewing, la banca avrebbe persino progettato di espandere le proprie attività commerciali in Russia, in barba alle obiezioni dei funzionari incaricati di valutare i rischi legali e reputazionali. Tra i nomi che compaiono nei documenti figurano quelli di Roman Abramovich, Oleg Deripaska e Suleiman Kerimov. Alcuni clienti facoltosi sarebbero stati trasferiti verso le filiali svizzere e lussemburghesi prima dell'inasprimento delle sanzioni internazionali, rendendo più complicato per le autorità statunitensi ottenere informazioni sui loro patrimoni. Il risultato? Una nuova crisi di credibilità per un istituto che dal 2012 ha pagato circa 18,6 miliardi di euro per chiudere controversie e violazioni contestate. Nel frattempo, la pubblicazione dell'inchiesta ha fatto precipitare il titolo in Borsa, arrivato a perdere oltre il 6% nella seduta del 17 novembre. La banca respinge l'idea che le rivelazioni descrivano il suo funzionamento attuale: sostiene che i fatti risalgano a molti anni fa e rivendica 7 miliardi di euro investiti tra il 2019 e il 2025 per rafforzare i controlli. La sensazione è che l'inchiesta potrebbe regalarci altre sorprese...