Deutsche Bank l'ha combinata bella grossa. Le vecchie inchieste sul riciclaggio impallidiscono di fronte alla maxi inchiesta che ha svelato il passato oscuro di una delle principali banche europee. Per capire di cosa stiamo parlando bisogna partire dai 15 milioni di documenti riservati sottratti dagli archivi del colosso tedesco da due misteriosi whistleblower e consegnati a un gruppo internazionale di giornalisti. Il materiale, che comprende circa nove milioni di email, verbali di riunioni, rapporti interni e segnalazioni di operazioni sospette, rappresenta sostanzialmente la base dell'inchiesta Inside Deutsche Bank realizzata da testate del calibro del New York Times, Financial Times, Der Spiegel e Le Monde. Andiamo subito al “sodo”: le carte mettono in discussione la trasformazione avviata nel 2018 da Christian Sewing, amministratore delegato chiamato a risollevare un istituto reduce da anni di scandali, e svelano una cultura aziendale nella quale gli obiettivi commerciali avrebbero spesso prevalso sulle verifiche di conformità e sui campanelli d'allarme sollevati dagli stessi dipendenti.
Il capitolo più inquietante riguarda Jeffrey Epstein. Pare che, tra il 2013 e il 2019, Deutsche Bank abbia gestito circa 3.000 transazioni riconducibili al finanziere americano e alle sue società, per un valore complessivo di circa 582 milioni di dollari. Una cifra pazzesca che supera di oltre il doppio quanto emerso finora dalle precedenti indagini sulle responsabilità degli istituti bancari nei confronti di Epstein. C'è dell'altro: quando Deutsche Bank accolse Epstein tra i propri clienti, nel 2013, l'uomo era già stato condannato in Florida per aver adescato una minorenne a fini di prostituzione. Secondo le email trapelate alcuni dirigenti della banca avrebbero approvato il rapporto commerciale e consentito il mantenimento dei suoi conti anche dopo le segnalazioni sui comportamenti della sua collaboratrice Ghislaine Maxwell. Epstein, che non era affatto un cliente come gli altri, avrebbe intrattenuto rapporti finanziari con una rete di miliardari e personaggi influenti, tra cui il finanziere Leon Black, al quale sono riconducibili pagamenti per 158 milioni di dollari. Deutsche Bank aveva già pagato 150 milioni di dollari di sanzioni nel 2020 per le carenze nei controlli legati a Epstein (e non solo a lui), oltre a 75 milioni nel 2023 per chiudere una causa intentata da alcune delle sue vittime.
C'è poi un interessante capitolo che riguarda Donald Trump. I file parlano di quasi 3 miliardi di dollari di transazioni che hanno coinvolto società riconducibili all'attuale presidente americano, con pagamenti provenienti anche da imprese collegate a sospette reti di riciclaggio russe e azere. Certo, non significa che Trump sia stato accusato di riciclaggio, ma che alcune società del suo universo imprenditoriale hanno ricevuto denaro transitato attraverso circuiti finanziari sospetti. Arriviamo così alla Russia, i cui oligarchi, anche quelli vicinissimi al Cremlino, sarebbero stati corteggiati dall'istituo nonostante le crescenti tensioni geopolitiche e le ripetute preoccupazioni espresse dai propri responsabili dei controlli interni. Sotto la gestione del richiamato Sewing, la banca avrebbe persino progettato di espandere le proprie attività commerciali in Russia, in barba alle obiezioni dei funzionari incaricati di valutare i rischi legali e reputazionali. Tra i nomi che compaiono nei documenti figurano quelli di Roman Abramovich, Oleg Deripaska e Suleiman Kerimov. Alcuni clienti facoltosi sarebbero stati trasferiti verso le filiali svizzere e lussemburghesi prima dell'inasprimento delle sanzioni internazionali, rendendo più complicato per le autorità statunitensi ottenere informazioni sui loro patrimoni. Il risultato? Una nuova crisi di credibilità per un istituto che dal 2012 ha pagato circa 18,6 miliardi di euro per chiudere controversie e violazioni contestate. Nel frattempo, la pubblicazione dell'inchiesta ha fatto precipitare il titolo in Borsa, arrivato a perdere oltre il 6% nella seduta del 17 novembre. La banca respinge l'idea che le rivelazioni descrivano il suo funzionamento attuale: sostiene che i fatti risalgano a molti anni fa e rivendica 7 miliardi di euro investiti tra il 2019 e il 2025 per rafforzare i controlli. La sensazione è che l'inchiesta potrebbe regalarci altre sorprese...