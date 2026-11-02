La Russia di Putin dietro la “macchina del ricatto” di Epstein? Abbiamo letto Honeypot, l'ultimo libro di Iacoboni Honeypot: ragazze e bugie, così il Cremlino ha sfruttato il finanziere americano

Jeffrey Epstein non era soltanto un finanziere americano che aveva costruito un impero personale attraverso relazioni con miliardari, politici e personaggi influenti. Era anche un uomo ossessionato dalle informazioni riservate, dai segreti altrui e dalla possibilità di utilizzarli a proprio vantaggio. “Mi piace avere delle cose sulle persone”, ha confidato una volta al giornalista del New York Times James B. Stewart. Ecco, questa frase assume un significato emblematico alla luce delle migliaia di documenti emersi dagli archivi del Dipartimento di Giustizia statunitense. È a partire da questo materiale che Jacopo Iacoboni ha scritto Honeypot. Come la Russia ha infiltrato l'operazione Epstein (Baldini+Castoldi), il suo ultimo libro dedicato ai rapporti tra il finanziere e la Russia. Ci sarebbe un interessante filo rosso da seguire nel quale traffico sessuale, intelligence, finanza internazionale e tecnologia sembrano intrecciarsi in maniera tutt'altro che casuale. La tesi del volume è questa: Epstein potrebbe essere stato parte di un sistema più ampio. Un sistema nel quale la raccolta di informazioni compromettenti sulle élite occidentali avrebbe rappresentato una risorsa strategica anche per... Mosca.