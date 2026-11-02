Un altro giallo a Erba? L’ex marito di Patrizia già in manette, “tradito” dalla carrozzina bagnata

Civitillo e la Monteleone erano divorziati da oltre dieci anni. Ognuno per la sua strada. Poi però la vita aveva scombinato le carte: Patrizia Monteleone si era ammalata gravemente, colpita da un’emiparesi che la costringeva sulla sedia a rotelle. Zero autonomia. Da qualche mese, quindi, si era trasferita nuovamente nella casa dell'ex marito a Erba. Una convivenza con cui il 76enne non riusciva evidentemente a fare i conti. Agli atti delle indagini c'è una frase pesantissima che i figli della coppia hanno messo a verbale: "Prima o poi ti affogo". Non era lo sfogo di un momento.

La mattina del 27 settembre, secondo la ricostruzione della Procura, la svolta drammatica. Civitillo si avvicina alla 64enne, le frena la bocca con una mano per soffocarne le grida – che però qualche vicino avrebbe udito – e la spinge a forza verso il bordo vasca. Ci sono anche dei riscontri tecnici: le telecamere di videosorveglianza della zona smentiscono Carmine Civitillo, che aveva raccontato ai carabinieri di essere rientrato a casa soltanto intorno a mezzogiorno, trovandosi davanti l'orrore a cose fatte. Un alibi smontato in pochi giorni. Fino all’arresto e alla convalida del fermo delle scorse ore.