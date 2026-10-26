Delitto di Garlasco: il caso Ferri, l’indiscrezione sulla revisione per Stasi e il colpaccio (forse) di Giletti con Garofano

Non è, quindi, la notizia del giorno. Così come non lo è più, ormai, l’indiscrezione lanciata da Carmelo Schininà su una imminente possibile pronuncia della procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, sulla “revisione” per Alberto Stasi. Schininà è uno di quelli seri e rigorosi che di certo non ha mai partecipato al gioco delle suggestioni e quell’indiscrezione – almeno per quanto ci riguarda – vale più per la bocca da cui è uscita che per effettive verifiche che siamo riusciti a avere dalle nostre fonti (secondo cui, invece, la dottoressa Nanni prenderà altro tempo e aspetterà che a fare la prima mossa sia la difesa di Stasi).

La notizia del giorno, quindi, è quella che deve ancora arrivare. Massimo Giletti, che recentemente s’è sentito dare del deficiente dal genetista Marzio Capra, è infatti tornato a bussare alle porte (o alle spalle) dell’ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano. E, stando alle anticipazioni, l’inviata de Lo Stato delle Cose sarebbe anche riuscita a farsi rilasciare dichiarazioni da un uomo che ha presenziato ogni salotto televisivo per anni e che ultimamente s’è fatto vedere pochissimo, parlando ancora meno e sempre senza contraddittorio. Le domande? Ovviamente gli accertamenti non prodotti agli atti e i dubbi sul perché il successore di Garofano al comando del Ris, il generale Giampietro Lago, nel 2017 negò i dati grezzi alla difesa di Stasi. Insomma, il colpaccio su Garlasco, almeno fino a qualche altra bomba pronta a esplodere, l’ha fatto di nuovo Giletti.