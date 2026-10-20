Delitto di Garlasco: il consulente (che definisce “criminologa” la prof. Cattaneo) racconta il lavoro su impronta a pallini e piede di Sempio. Poi: “Peggio non trovare il colpevole o condannare un innocente?”

Confusione a parte su titoli e ruoli, comunque, attraverso la ricostruzione digitale della calzatura — identificata dalla ditta Margom come articolo Hagrid — De Angelis riferisce infatti di aver incrociato i rilievi peritali con la misurazione del piede di Andrea Sempio eseguita dalla professoressa Cristina Cattaneo (27,2 cm di lunghezza per 11,5 cm di larghezza). I dati, dice, hanno evidenziato un'incompatibilità strutturale: “Un piede largo 11,5 centimetri non può entrare in una superficie d'appoggio larga al massimo 9,5 centimetri”. Non solo: sottraendo gli spessori tecnici al battistrada di 27,5 cm, sempre secondo De Angelis, la reale misura della scarpa impressa sul pavimento risulterebbe inferiore persino al numero 42 stimato nelle prime relazioni. E qui viene in mente la primissima impressione del RIS di Parma secondo cui quell’impronta avrebbe potuto corrispondere a un 39/40, prima che l’allora comandante Garofano, in una mail, chiedesse ai suoi uomini di provare a “adombrare una misura”. E fino alla conclusione che quell’impronta corrispondesse a una Frau di taglia 42.

“Pochi millimetri – conclude il consulente - possono fare una differenza enorme e la Giustizia rischia di essere condizionata da errori di valutazione tecnica”. De Angelis, poi, sembra suggerire sul finale anche l'importanza delle competenze industriali nelle aule di tribunali, dove generalmente il ruolo di consulenti è quasi sempre e solo riservata a accademici o “teorici” e conclude: “Cos'è peggio: non trovare il colpevole o condannare un innocente?”