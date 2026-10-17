Delitto di Garlasco: non erano le scarpe di Andrea Sempio (perché erano le nostre). Ok la testimone, ma leggetevi il Decreto Uniformi della Polizia Penitenziaria

Finita qui? No, non è finita qui. Perché andando ancora più approfonditamente a leggere, su quel Decreto Uniformi, si scopre pure che le regole erano rigidissime: tutto doveva essere registrato e doveva risultare coerente proprio per evitare che qualcuno si mettesse a commerciare o fare regalie con abbigliamento e accessori in dotazione. Una agente, ad esempio, doveva avere un paio di decolté, uno scarponcino alto e un anfibio e mai sarebbe potuto, o dovuto, risultare, giusto per fare un esempio, decolté 38, scarponcino alto 38 e anfibio 44. Insomma, troppa discrepanza si sarebbe notata e qualcuno a sua volta avrebbe dovuto farla notare. E poi una donna col 44 (tutto può essere, sia inteso)? Quantomeno un magazziniere o un responsabile di turno avrebbe dovuto segnalare l’anomalia e annullare l’ordine. Poi, ve be’, siamo in Italia e vai a capire. Su quel Decreto Uniformi, però, di cosucce che non tornano rispetto al racconto mandato in onda da Quarto Grado ce ne sono anche parecchie altre…. andatevelo a leggere!

Ah, dimenticavo: il contatto a cui ci siamo rivolti ha specificato anche che di solito, essendo quegli anfibi, soprattutto in quegli anni, particolarmente rigidi e scomodi tanto da doverli indossare con calzini molto spessi per non ferirsi i piedi, si tendeva a ordinarne di uno o due numeri più grandi. Ma questa, va bè, è una considerazione a margine che vale quel che vale. Il Decreto Uniformi, invece, stabiliva le regole e da lì non si doveva scappare. Oppure delle regole, in certi ambienti - anche familiari - è fregato mai niente a nessuno e le strade alternative sono state da sempre quelle più battute?