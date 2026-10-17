BMW, Mercedes e Volkswagen. I numeri fanno paura. È arrivato il grande gelo per le auto tedesche?

Secondo un'analisi pubblicata dall'Handelsblatt, sulla base delle immatricolazioni assicurative cinesi, tra gennaio e agosto in Cina sono state registrate quasi 3 milioni di automobili in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, con una contrazione complessiva del 20%. Per i cinque marchi tedeschi considerati, cioè Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi e Porsche, la flessione è stata però del 27%. Volkswagen ha perso il 30%, Mercedes quasi il 27%, BMW il 22% e Porsche quasi il 36%. Il divario dimostra che la frenata del mercato non basta, da sola, a spiegare le difficoltà tedesche: le case locali e alcuni concorrenti internazionali stanno resistendo meglio. Toyota, per esempio, ha limitato la contrazione al 13%, mentre Geely ha registrato un calo di circa il 14%. Nel frattempo, il vantaggio tecnologico e commerciale dei marchi europei si è assottigliato, soprattutto nel segmento elettrico. Tra gennaio e agosto Toyota ha venduto in Cina quasi 96.000 auto elettriche, più delle meno di 70.000 complessivamente commercializzate da Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi e Porsche. La pressione si riflette direttamente sui conti: nel primo semestre del 2026 i cinque costruttori tedeschi hanno realizzato complessivamente 8,5 miliardi di euro di utile netto, circa un quarto in meno rispetto all'anno precedente. Volkswagen, che in passato ricavava dalla Cina un contributo agli utili vicino ai 5 miliardi di euro, stima ora un apporto compreso tra 200 e 600 milioni. BMW ha visto scendere l'utile netto della joint venture cinese da 3,2 miliardi di euro nel 2023 a 270 milioni nel 2025, mentre il fatturato è passato da 33 a 20,5 miliardi. Mercedes, invece, ha registrato nel primo semestre una perdita pro quota di 445 milioni di euro nella joint venture BBAC, dopo un utile di 645 milioni nello stesso periodo del 2025.