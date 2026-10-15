Delitto di Garlasco: no, i cinque minuti di Garofano da Vespa non bastano a spiegare 19 anni di stranezze (che vengono fuori a raffica)

Nel ritorno televisivo da Vespa, il copione ha seguito un binario logico quantomeno singolare. Quando l'intervistatore ha chiesto conto degli accertamenti del settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi — quelli in cui un'iniziale presenza di DNA riconducibile a Chiara Poggi venne seguita, nelle due corse successive del giorno dopo, da esiti del tutto nulli —, la spiegazione scientifica si è trasformata in un capolavoro di acrobazia semantica. “È improprio parlare di esiti discordanti - ha chiarito l'ex generale - perché le corse del 20 erano completamente nulle”. Come se l'assenza totale di riscontro dopo un primo presunto segnale non fosse, per l'appunto, una discordanza teorica e pratica da mettere negli atti, nero su bianco, a disposizione della PM, Rosa Muscio.

Sull’argomento, la memoria d’acciaio di un uomo che di Garlasco ha parlato per vent’anni, che aveva fatto di tutto per entrare nella villetta di Via Pascoli, che è stato consulente di un indagato e che negli studi televisivi e nelle conferenze di mezza Italia sembrava ricordare ogni dettaglio ha ceduto il passo a una serie di dubbi che hanno evocato i tanti, troppi, “non ricordo” detti davanti a chi, appena qualche settimana fa, lo ha ascoltato a sommarie informazioni testimoniali. “Dopo 19 anni non si ricordano tante cose – ha detto, aggiungendo che “è presumibile che io conoscessi questi risultati”. Lo stesso Vespa c’è rimasto un po’ così, senza la prontezza che aveva quando la cronaca nera era, evidentemente, un plastico e una qualche verità da portare su quelle poltrone in barba (o in Barbaini?) alla verità vera che ancora si doveva trovare del tutto. O verificare del tutto e a dovere. Una risposta singolare per chi, da quasi quattro lustri, frequenta settimanalmente i salotti della cronaca nera e sul caso ha persino dato alle stampe volumi saggistici.