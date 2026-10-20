Ma davvero l’assassino di Eleonora Guidi, è ancora incapace di sostenere un processo? L’avvocatessa Marchignoli ora presenta un’istanza urgente al gup Moneti

Una situazione paradossale ai limiti del tragicomico, considerando che anche i diari clinici e infermieristici compilati dagli operatori sanitari della struttura in cui Innocenti era ricoverato il 25 agosto 2025 raccontano di quest’uomo mentre cammina nel corridoio, fa esercizi, chiede di salire le scale per allenarsi e organizza l’arrivo di una parrucchiera, precisando persino l’orario del pasto. Altro che carcere duro. Il 26 agosto chiede ancora ginnastica e un puzzle dalla zia. Il 29 agosto scende al bar con i genitori, mangia con altri degenti, utilizza un tablet, che restituisce con il caricabatterie. L’annotazione si conclude descrivendo l’interazione “con gli operatori senza difficoltà”. Il 28 ottobre 2025, ancora, Innocenti trascorre parte del pomeriggio a giocare a carte con altri pazienti e poi a scacchi al computer con un compagno di stanza. Ci sono anche richieste di libri in francese e inglese. Ora, lungi da noi dedurre da una partita a scacchi che una persona comprenda le accuse, segua un dibattimento e collabori efficacemente con il proprio avvocato. Per carità. Ma è irragionevole chiedere ai periti di valutare attenzione, memoria, pianificazione e capacità relazionali alla luce di queste attività? Per niente. Furono proprio gli esperti a scrivere che la condizione di Innocenti “potrebbe risultare temporanea e suscettibile di miglioramento”. Il miglioramento, dunque, era già previsto dalla perizia che ha fermato il processo. Oltre tutto Marchignoli scrive che nell’agosto 2026 Innocenti avrebbe trascorso un periodo nella casa estiva della madre a Viareggio e successivamente avrebbe frequentato la struttura riabilitativa con accessi settimanali di durata limitata. La cosa più grave di tutta questa storia, però, è quanto riportato nell’istanza. Diversi cittadini avrebbero segnalato la presenza di Innocenti a Rufina, dove Eleonora è stata uccisa e dove vive il bambino. Le segnalazioni, sostiene l’atto, sarebbero arrivate al sindaco, ai carabinieri e alla famiglia Guidi. Tutte circostanze che Marchignoli chiede di accertare urgentemente.