Come i media di estrema destra parlano delle proteste in Italia: da Welcome to Favelas a NewForce. A chi conviene la devastazione?

La destra più mainstream e vicina al governo ad esempio insiste sull’ondata di caos che attraversa l’Italia e l’Europa. La protesta di Milano diventa materiale per un racconto più largo, in cui la Francia fa da specchio di ciò che potremmo diventare. È un’immagine che parte da fatti reali, dalle immagini e da un bilancio di arresti e feriti drammatico. A Limoges manifestanti incappucciati hanno dato fuoco al municipio ottocentesco, in gran parte distrutto, ed è crollata la torre dell’orologio. NewsForce, piattaforma nata in Svizzera e che diversi osservatori collegano al mondo MAGA americano, ha dato moltissimo spazio alle proteste francesi, parla di “Francia fuori controllo”, e sceglie i risvolti più grotteschi e spaventosi: una coppia di anziani lasciata in mutande per strada, le fiamme sul municipio. Dall’Italia pubblica molti video di devastazioni e saccheggi, un post sugli studenti contro l’occupazione e uno contro Ilaria Salis. Alcuni contenuti nascono in collaborazione con Welcome to Favelas, forse la pagina più nota e più mainstream di questo giro, conosciuta per le scene di degrado delle periferie italiane. Le due pagine sposano una narrazione simile, ma con differenze sottili e fondamentali: evocano la “nuova Europa che avanza” e i “simboli che crollano” a partire da Limoges. Si schierano con la protesta dei cittadini di Tor Tre Teste, quartiere periferico di Roma, scesi in piazza contro il degrado e la mancata sicurezza, e non mancano i video delle piazze in fiamme e delle vetrine in frantumi. Ma Welcome to Favelas, a differenza di NewsForce, dà spazio anche alle rivendicazioni pacifiche degli autotrasportatori del Sud, soprattutto nei giorni precedenti ai disordini.

Il loro è pur sempre un racconto di parte, non citano le ragioni delle proteste, lasciano parlare le immagini dei disordini, ma lo fanno toni tutto sommato moderati.

Il tono cambia spostandosi ancora a destra. Il Ribelle usa parole molto violente contro i manifestanti, definiti “merde” e “scimmie urlatrici”, e pubblica post a sostegno della polizia. L’influencer Eterno poi, vicino a Vannacci, chiede di mandare l’esercito nelle strade e ha creato un gruppo Telegram, “24 ottobre per difendere l’Italia”. Il 24 ottobre è anche la data del secondo appuntamento annunciato dal “Movimento 17 ottobre”, una sigla comparsa dopo gli scontri che promette proteste ogni sabato in otto città. Il gruppo di Eterno sembra quindi nascere come risposta.