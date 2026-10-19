Se per farsi sentire bisogna spaccare tutto perché vi stupite? Ma la verità è che sono le manifestazioni pacifiche al Sud a fare più paura al governo Meloni, ecco perché

È stato un folle weekend per l’Europa e per l’Italia, un fine settimana di disordini, proteste, devastazioni, di supermercati vuoti e di boutique svuotate. Un weekend di dualismi, nord e sud, manifestanti e polizia, manifestanti pacifici e manifestanti facinorosi, studenti e autotrasportatori. Ma perché parliamo solo dei primi? Sì perchè tutti (o quasi, e qua ci sarebbe da aprire un’altra parentesi) condanniamo le immagini di Milano, la violenza, i saccheggi, ma nessuno dice che al Sud, mentre Milano bruciava, i tir e i trattori erano appostati sul ciglio della strada, nella maggior parte dei casi senza nemmeno ostruire il passaggio, solamente come un simbolo, come un monito. E allora, visto che tutti i giornali oggi aprono “la rivolta dei maranza”, ci sarebbe davvero da dargli ragione. Da dire che per farsi sentire bisogna distruggere, che quando si fa una protesta bisogna sposare il detto “nel bene o nel male, purché se ne parli”. E forse non se ne parla anche e soprattutto perché non conviene. Perché una protesta violenta alla fine al suo bersaglio, al governo, fa comodo. I violenti si possono condannare, strumentalizzare, le pessime immagini sovrastano le rivendicazioni, ridurre tutti i manifestanti a criminali solleva dal dovere di dare risposte, mentre al Sud restano solo le richieste di una categoria in ginocchio.