Italia caos. Europa in rivolta. Le prime e ultime domande da farsi sono: a chi conviene creare il caos? La regia esterna esiste?

La verità è che il disagio sociale in Europa è devastante e qualcuno ne vuole approfittare mentre nessuno - NESSUNO - se ne fa carico. Tant’è che del sud Italia nessuno ne parla. Invece possiamo parlare - e parliamone - della prossima data sensibile del 30 ottobre. Possiamo parlarne - e parliamone - del fatto che poi andiamo verso le elezioni e questo che stiamo vivendo in sti giorni potrebbe essere solo un teaser di quello che vivremo nei prossimi mesi. Ma la vera partita si gioca sul 2029, quando ci saranno le elezioni europee. Trump e Putin alleati di fatto hanno tutto l’interesse di destabilizzare l’Europa, Albania compresa. Tenere al guinzaglio i governi, radicarsi nelle alternative, far crescere comunque i pro MAGA.

Anche nella gestione dei media questa cosa è evidente. Torniamo nel piccolo circo italiano. Fate caso a quanti media vicini alla destra nascono e crescono improvvisamente, magari comprandosi pagine con già migliaia e migliaia di follower che cambiano nome e olé, il gioco è fatto.

Così come gli interessi li hanno i regimi arabi. Comprarsi l’Europa oltre a quella che si sono già comprati. Radicalizzarla. Influenzarla. Portarla a un caos perenne, e poi approfittarne.

Solo con una classe politica illuminata, coraggiosa, libera da lobby e corruzioni potremmo uscirne. Solo con politiche sociali - appunto: SOCIALI - nell’interesse della classe media potremmo uscirne. Solo con una Europa unita prima di tutto a livello militare potremmo uscirne. E anche qui permettetemi di ribadire una cosa scontata, che però molti dimenticano: la Francia è l’unico Paese membro dell’Unione Europea a possedere un proprio arsenale atomico nazionale e a gestirne in maniera autonoma i codici di lancio e le strategie. Destabilizzare la Francia, controllare la Francia è la vera battaglia madre per prendersi l’Europa.

Italia caos. Europa in rivolta. Siamo fottuti? Il punto interrogativo, forse, è solo scaramanzia.